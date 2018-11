Linea Rovigo - Chioggia, tante novità in arrivo assieme a due treni veloci 

La Regione del Veneto sembra dare un primo segnale di risposta ai tanti disagi dei pendolari delle tratte Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia che da tempo segnalano disservizi di ogni tipo, dai ritardi alle cancellazioni fino alle condizioni dei convogli. Sono in arrivo infatti nuovi treni ed altri interventi come il superamento dei passaggi a livello, oltre l’arrivo da gennaio del 2019 di due treni regionali veloci sulla linea Rovigo-Verona. Nel frattempo il Pd di Badia Polesine, dopo un anno di monitoraggi e sondaggi con i pendolari, ha richiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare i problemi



ROVIGO - Nuovi importanti investimenti alla tratta ferroviaria polesana Verona-Rovigo e Rovigo-Chioggia che porteranno migliorie al servizio di trasporto pubblico locale. Arriveranno infatti 40milioni di euro che garantiranno l’acquisizione di nuovi convogli ed altri interventi come il superamento dei passaggi a livello, oltre l’arrivo da gennaio del 2019 di due treni regionali veloci sulla linea Rovigo-Verona.

Tutte queste novità sono emerse durante il rapporto della campagna “Ci scusiamo per il disagio” promossa dal Partito democratico di Badia Polesine che ha voluto fare un report sull’evoluzione del progetto iniziato un anno fa. “Dopo aver lavorato con il territorio ed i pendolari ora ci concentreremo sulla parte degli amministratori degli enti” afferma Stefano Dall’Aglio che ha raccontato come siano state raccolte 1500 firme di pendolari esasperati dalle condizioni in cui versa la linea ferroviaria.

Proprio per questo come ha sottolineato il collega Manuel Berengan ora “verrà presentato alla Regione un documento, che verrà chiesto di firmare ad ogni sindaco dei comuni coinvolti dalla tratta, dove proponiamo alcune soluzioni e proposte per ovviare problema. Una di queste è l’integrazione tariffaria tra autobus e treni perché se manca il treno non c’è lo stessa opportunità di gestire una corsa con autobus con lo stesso biglietto o abbonamento. Nella tratta Bassano del Grappa - Padova questa soluzione esiste e quindi si può replicare anche nelle nostre zone. Oltre a questo invitiamo tutti i comuni della linea ferroviaria, le Province di competenza e la Regione Veneto di poter istituire un tavolo permanente di confronto per continuare a discutere del trasporto”.

Da questo report come ha spiegato Enrico Mercadante “il dato emerso è che chiunque pensa che linea ferroviaria sia morta non ha capito nulla, perché ogni giorno decine e decine di pendolari la usano. Non solo è importante tenerla viva, ma soprattuto credere in un progetto di mobilità alternativa per questo territorio complicato e difficile”.

Dalla Regione Veneto comunque sono già arrivati segnali positivi come ha sottolineato il consigliere regionale Graziano Azzalin: “Due le novità importanti: una di tipo organizzativo legislativo che vede l’entrata della nuova società Infrastrutture Venete che verrà incaricata di compiti importanti che riguardano le infrastrutture ed il controllo della mobilità. L’altra novità è sul piano di merito e riguarda gli investimenti per un totale di 40 milioni di euro che riguarderà l’acquisizione di nuovi convogli e altri interventi che riguarderanno la linea oltre l’arrivo da gennaio di due regionali veloci sulla Rovigo-Verona, una al mattino ed una alla sera con l’inserimento anche del servizio anche di domenica, che vedrà cinque fermate (Rovigo, Badia, Legnago, Isola della scala e Verona) dalle 12-13 attuali. Nel medio periodo, quindi da qui al 2020-2021 si vedranno i primi cambiamenti. Quindi è evidente che finché non si investe l’utenza non utilizzerà la linea”.

“Una delle prime azioni quando sono entrata in consiglio comunale a Rovigo - afferma Giorgia Businaro - è stato chiedere un confronto con il direttore di Sistemi Territoriali e durante il dibattito aveva evidenziato che la tratta Rovigo-Chioggia non era di interesse perché poco utilizzata e non strategica. Per fortuna il consiglio regionale ha ribaltato la posizione. So che servirà tempo per avere dei risultati però partire dai piccoli cambiamenti come agevolazione tariffaria è importante e si fa con la volontà politica di tutti. E’ chiaro che in una situazione in cui l’ente Provincia fatica ad essere di coordinamento, io credo che il Comune di Rovigo avrebbe dovuto svolgere una funzione più solida e importante proprio sul tema della mobilità. Il diritto alla mobilità è un diritto: la mobilità deve esser dignitosa ed efficiente secondo le esigenze dei cittadini, questo ciò che un ente locale deve garantire”.

“Nei giorni scorsi sulla tratta regionale Rovigo-Verona se ne è parlato anche in Senato e pare che il ministro Toninelli abbia promesso di visitare questa linea. Noi lo accoglieremo a braccia aperte. Questo tipo di iniziative e quello che avverrà in futuro verte su un elemento fondamentale: è o no il diritto alla mobilità un diritto garantito costituzionalmente? Dovrebbe esserlo ma non è ancora così, quindi bene hanno fatti i ragazzi ad aver avviato questo progetto”.