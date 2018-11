Soddisfazione per la società rotellistica lendinarese che nonostante l’impossibilità a svolgere allenamenti mirati, trasferte snervanti e anche l’impossibilità ad avere sempre gli atleti in pieno organico, per infortuni e problemi vari, anche quest’anno si piazza al settantanovesimo posto, su centosessanta società accreditate, nella speciale classifica che somma il punteggio dato dai risultati degli atleti di tutte le categorie

VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - Presso il ristorante “La Calabria” a Villanova del Ghebbo, il Roller Club Lendinara si è ritrovato per festeggiare la chiusura dell’anno agonistico e come una grande famiglia per festeggiare i propri atleti e tutti i “Rollerini” che frequentano le scuole di pattinaggio di Lendinara, Castelgugliemo, e Santurbano. Ristorante pienissimo, tanta allegria e serenità, peccato per gli assenti, durante il pranzo, la società ha presentato le nuove divise che andranno ad indossare gli atleti il prossimo anno, grazie agli sponsor, studio architetti associato Iscra, Sicell. spa,MD elettroimpianti srl, Agrisviluppo A-Z srl. Chieregatti Mosè srl, che si sono impegnati moltissimo per fornire un kit completo di casco, body, guanti e giubbotto, che verrà fornito a tutti gli atleti della società lendinarese.

In un clima di assoluta serenità, finalmente ritrovato, la società ha fatto il punto della situazione sul da farsi, a partire dal completamento della palestra per la preparazione atletica degli atleti più grandi, alla quale i genitori del Roller Club Lendinara si sono dedicati e che dovrebbe vedere il completamento entro l’anno, all’organizzazione del saggio di Natale che si terrà a dicembre, è stata commentata positivamente la presentazione del progetto di un circuito stradale per il pattinaggio, all’amministrazione comunale di Lendinara, dopo che la stessa aveva dato mandato all’architetto Lorenzo Marciano dello studio associato Iscra a compiere tale atto che è poi servito alla giunta comunale per prenderlo in carico, e per iniziare l’iter che dovrebbe finalmente vedere il Roller Club Lendinara, avere come le altre società lendinaresi un impianto su cui potersi allenare, dopo anni trascorsi in giro per il Veneto e centinaia di migliaia di chilometri fatti per poter portare i propri atleti ad allenarsi e gareggiare, portando sempre alto il nome di Lendinara nel pattinaggio. soddisfazione per la società rotellistica lendinarese che nonostante l’impossibilità a svolgere allenamenti mirati, trasferte snervanti e anche l’impossibilità ad avere sempre gli atleti in pieno organico, per infortuni e problemi vari, anche quest’anno si piazza al settantanovesimo posto, su centosessanta società accreditate, nella speciale classifica che somma il punteggio dato dai risultati degli atleti di tutte le categorie, nei vari campionati, mentre vede un netto balzo in avanti nella speciale classifica nazionale che vede la somma dei risultati acquisiti, sempre nei vari campionati, dalle categorie giovanili, piazzandosi al ventiseiesimo posto su centoquarantatre società accreditate.

Anche se è arrivata la fine della stagione agonistica, il Roller Club Lendinara non si ferma mai ed è già in attività per preparare altre sorprese per il nuovo anno, mentre le scuole di pattinaggio funzionano a pieno regime a Castelgugliemo, presso la palestra del plesso scolastico, il martedì e giovedì dalle dalle 17.30 alle18.30, a Santurbano, presso la palestra del plesso scolastico il martedì e venerdi dalle 18.00 alle19.00 ed a Lendinara per le categorie avanzate, presso la pista in via Tommaso Sciacca dalle 18.00 alle 20.00, corso per adulti, dalle 21.00 alle 22.00, per info 3929467321 Anna Maria 3356973261 Riccardo e l’attività promozionale non si ferma, nelle scuole di tutto il circondario lendinarese ed oltre, il Roller Club Lendinara, ringrazia tutti, persone e società che credono in quello che sta facendo e lo sostengono.