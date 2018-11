Il mito del Nordest non funziona più ai tempi della Lega

Una serata non solo per presentare il libro ma anche per approfondire il sistema economico su cui era decollato il Veneto quella di venerdì 23 novembre. Oltre all’autore Giuliano Ramazzina anche il politologo Paolo Feltrin



Rovigo - Il mito tramontato del Nord Est, le responsabilità della politica e dell’imprenditoria. Questi i temi al centro del libro di Giuliano Ramazzina, "Nordexit", che sarà presentato venerdì 23 novembre, alle 18 nella sala della Gran Guardia a Rovigo. Un appuntamento organizzato dall’associazione Per Rovigo.

“È un volume che contiene tanti spunti interessanti e numerosi interrogativi, partendo dal mito del Nordest, il sistema economico su cui era decollato il Veneto, che non funziona più, proprio quando la Lega Nord la fa da padrona in tutti i campi. Dobbiamo capire le cause sia politiche che culturali e le contraddizioni da superare per poter ripartire”, spiega Benedetta Bagatin, dell’associazione Per Rovigo, che coordinerà l’incontro, a cui parteciperanno l’autore Giuliano Ramazzina, il politologo dell’Università di Trieste Paolo Feltrin, Filiberto Zovico fondatore di Italypost e il consigliere regionale Graziano Azzalin.