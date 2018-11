Risparmi in fumo, un default che fa ancora discutere 

La presentazione del relatore ha costituito una buona occasione per ripercorrere la storia economica del Nord Est degli ultimi anni, illuminando aspetti forse ancora poco conosciuti dai presenti, nell’intento di fornire elementi di approfondimento della vicenda

ROVIGO - Serata Rotary molto partecipata quella del 13 novembre scorso nel corso della quale è stato analizzato da una angolatura particolare il caso delle Banche Venete, visto da una persona fra le tante rimaste imbrigliate nel fallimento dei due Istituti veneti.

Giampaolo Pinton è socio Rotary dal 2008, presidente del Club Padova Est nel 2016/17, è stato fondatore insieme alla moglie, signora Alessandra, di una società di consulenza Polistudio Profit Plus, attiva nel settore dei servizi per le imprese, più specificatamente nel settore del marketing e dell’internazionalizzazione delle PMI, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi complessi, in particolare nel campo fieristico; si occupa anche di formazione nell’ ambito sia del web e digital marketing che del marketing relazionale nell’area del turismo, della ristorazione, della sanità e della grande distribuzione.

E’, soprattutto, un risparmiatore tradito e in questa veste ha illustrato l’ “affaire” che tanto scalpore ha suscitato in tutto il Veneto e non solo.

Le Banche venete hanno, infatti, tradito la fiducia di migliaia di risparmiatori, in una terra dedita al lavoro, dove il risparmio è un valore radicato nelle sue tradizioni.

E’ questo, forse, l’aspetto peculiare dello scandalo nel Veneto, che il relatore aveva già delineato in un suo libro dal titolo Il massacro delle popolari venete

Certamente l’aspetto economico ha proporzioni devastanti: circa 20 miliardi di euro bruciati, 200.000 risparmiatori coinvolti e danneggiati anche a causa della lentezza del sistema giudiziario che rende ancor più sentita l’ingiustizia subita; ma è il riferimento alla Carta Costituzionale che “incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito” a far percepire come violato un principio costituzionale sacro per tutti i cittadini. Ne consegue lo sconforto per la perdita dei propri risparmi, ma anche il senso di mancata tutela e, in definitiva, di tradimento e abbandono da parte di quegli Amministratori responsabili, a vario titolo, della situazione attuale

Nel corso della serata sono emerse le diversità nelle modalità di default dei due Istituti, differenze che il relatore ha avuto modo di spiegare anche sollecitato dalle domande dei presenti , interessati a capire il perché della situazione che si è venuta a creare e, soprattutto, a realizzare come il Sistema non sia stato in grado di fermare in tempo il “massacro”, per dirla con l’autore, che si stava delineando.

Da ultimo è stata posta l’attenzione anche sulla Commissione Parlamentare d’inchiesta che, a giudizio di Pinton, ha avuto luci ed ombre e che non è riuscita ad esercitare quel ruolo di tutela che i risparmiatori traditi si attendevano.

