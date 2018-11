Città dei diritti dei bambini 

ADRIA (RO) - Il Comune di Adria, su proposta della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna,con la delibera di giunta del 5 novembre.A darne notizia è il primo cittadino della città etrusca,che spiega come si tratti di un documento nel quale viene espressa la volontà di “avviare un, per tutelarne la situazione all’interno del contesto familiare e nel mondo della scuola e del lavoro”.Un’esigenza che nasce dai preoccupanti dati statistici degli ultimi anni sui femminicidi. “Un’enunciazione di nove articoli - spiega il sindaco Omar Barbierato - ispirata alla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989 ma che, a differenza di quest’ultima, distingue i due generi in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali”.Al fine di educare le nuove generazioni al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne, “l’amministrazione sta lavorando con i dirigenti scolastici degli istituti superiori e i professori referenti, per approntare attività che spieghino agli studenti le pari opportunità tra uomo e donna” spiega la consigliera delegata alle pari opportunità Oriana Trombin.Per dare un valore simbolico sul piano politico e su indicazione dell’Anci Veneto nell’ambito della campagna “Un welfare per i minori” il sindaco comunica cheUn titolo per il quale la giunta ha già deliberato.“Un modo per stimolare i cittadini a sentirsi coinvolti nello sviluppare maggior attenzioneconclude Barbierato.