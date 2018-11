Da Adria l’iniziativa per aiutare la Marmolada

Un conto corrente messo a disposizione da Bancadria, un calendario eventi da mettere a punto. L’obiettivo è aiutare concretamente il Comune di Rocca Pietore il più danneggiato dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la montagna veneta. L’iniziativa prende il nome di "Adria e il Delta per la Marmolada” ed è organizzata da Ondina Menini e da Luisa Carpenedo

ADRIA (RO) - L'iniziativa "Adria ed il Delta per la Marmolada" è nata da un'idea di Ondina Menini e da Luisa Carpenedo che hanno deciso di organizzare una raccolta fondi senza colore politico a beneficio dei cittadini dei comuni colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo di fine ottobre, in modo da poter unire quante più energie possibili senza creare divisioni.

La collaborazione mette assieme il mondo delle associazioni (la Consulta del volontariato partecipa all’iniziativa) e la Pro loco, il patrocinio del Comune, l'aiuto di Bancadria, di singoli cittadini, di imprenditori e delle scuole.

"Tutti coloro cui abbiamo chiesto collaborazione non hanno esitato ad offrire la loro disponibilità” spiega Carpenedo. Bancadria ha già concesso l'apertura di un conto corrente gratuito, si è offerta di sostenere e pubblicizzare la raccolta in tutte le filiali, e tutte le informazioni si possono trovare alla pagina facebook Adria Delta.

"Si è deciso di non convogliare i fondi raccolti sul conto corrente intestato alla Regione Veneto, per la semplice ragione che abbiamo concepito questo progetto come se la città intera, singoli cittadini, associazioni, amministrazione e mondo dell’impresa, si prendessero cura di un singolo comune creando una sorta di gemellaggio. Il comune di Rocca Pietore è stato scelto perché indicatoci come il più danneggiato” prosegue Carpenedo.

Dal 4 novembre scorso gli organizzatori sono in contatto con il sindaco Severino Andrea de Bernardin. Presto sarà disponibile un calendario degli eventi per effettuare la raccolta fondi, da destinare ad un obiettivo che il sindaco di Rocca Pietore ci indicherà.

"Non esiste alcun intento di contrapporsi all'amministrazione regionale - spiegano gli organizzatori - Fare solidarietà non significa creare competizione con altre iniziative, ma affiancarle in nome dell'unico obiettivo che nel nostro caso è aiutare i territori e le popolazioni danneggiate dal maltempo.

Chiunque vorrà collaborare sarà il benvenuto”.