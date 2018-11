Le commemorazioni della Grande guerra chiudono a Lendinara 

Relatori importanti per il convegno sulla Grande Guerra nell’ambito del Centenario. Lo storico militare Paolo Pozzato, distaccato presso Istrevi, ha parlato della battaglia di Vittorio Veneto dalla prospettiva austro-ungarica, per cui rappresentò la sconfitta finale di un esercito ormai in disfatta

LENDINARA (RO) - Dopo il convegno a Fratta Polesine lo scorso settembre e la partecipazione all’iniziativa del Liceo scientifico di Rovigo per la Settimana dei Beni culturali in Polesine in Pescheria Nuova a Rovigo nei primi di novembre, il comitato scientifico “Maggiore Sebastiano Nino Bedendo” che, com’è noto, ripercorre annualmente le vicende della guerra 1914-18, ha simbolicamente chiuso le celebrazioni dei cento anni dalla fine del conflitto con un convegno a Lendinara, svoltosi la mattina di sabato 17 nella Cittadella della cultura.

Nella prestigiosa sede dello storico palazzo Boldrin è stato accolto dal coordinatore della biblioteca “Baccari” Nicola Gasparetto e dal sindaco del Comune di Lendinara Luigi Viaro, che si è dichiarato “molto soddisfatto di una collaborazione con il Comitato, che avvia e non chiude – ha sottolineato – un percorso proficuo di iniziative culturali insieme al comune di Lendinara”.

Il presidente del comitato Bedendo, maggiore Giuseppe Bonfiglio, ha ringraziato per il sostegno avuto per il nostro progetto, che – ha ricordato – rientra nel programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della presidenza del consiglio dei Ministri e del Comitato regionale Veneto per il Centenario della Grande Guerra, progetto, inoltre, che ha goduto del patrocinio della Presidenza del consiglio dei Ministri, della Regione del Veneto, oltre che della Prefettura e Provincia di Rovigo, nonché dei comuni di Fratta Polesine, Lendinara e Polesella, della Presidenza nazionale dell’unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, e dell’Istituto del Nastro Azzurro Federazione di Rovigo, rammaricandosi che sia “mancato invece il sostegno dell’ultima amministrazione comunale di Rovigo”.

È stato quindi lasciato spazio ai forbiti e molto interessanti interventi dei relatori, moderati dal professor Leonardo Raito, che hanno rivelato e messo in luce aspetti finora ignorati o poco conosciuti del conflitto. Lo storico militare Paolo Pozzato, distaccato presso Istrevi, ha parlato della battaglia di Vittorio Veneto dalla prospettiva austro-ungarica, per cui rappresentò la sconfitta finale di un esercito ormai in disfatta, la cui parabola discendente era paradossalmente incominciata proprio dopo la loro eclatante vittoria a Caporetto, che aveva richiesto un grande dispendio di uomini e di mezzi.

A seguire, Lorenzo Cappellari, dell’associazione Pico Cavalieri di Ferrara, ha esposto con dovizia di particolari le pratiche mediche e sanitarie sui numerosi feriti di guerra, mettendone in luce da una parte le difficoltà per i mezzi limitati a disposizione, dall’altra la sorprendente attualità di alcuni loro ritrovati, che avviarono alla moderna medicina.

Il ricercatore storico militare padovano generale Enrico Pino ha poi esposto, in merito alla trattative di armistizio firmate a villa Giusti (Abano Pd), il motivo del ritardo di ventiquattro ore tra la firma dell’armistizio (ore 15.15 del 3 novembre) e il cessate il fuoco (ore 15 del 4), spiegando che tale rinvio fu voluto per “permettere all’esercito italiano con i suoi alleati di spostare il più possibile in avanti le conquiste e guadagnare territori, approfittando dell’ormai evidente debolezza del contingente nemico ”.

Dalla grande storia al racconto umano: il ricercatore Livio Zerbinati dell’isers di Badia Polesine ha coinvolto emotivamente il pubblico attraverso il racconto in prima persona dal diario di guerra di un fante polesano, testimonianza viva e realistica della vita al fronte dei nostri soldati.

In conclusione, il maggiore Bonfiglio, ricordando il sottotitolo del Comitato “Centro studi Grande Guerra e conflitti contemporanei”, ha promesso che la loro ricerca continuerà anche in futuro, dando “appuntamento all’anno prossimo, in cui si analizzeranno le conseguenze dei trattati di pace e altro ancora”.