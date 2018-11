Loreo al comando 

La formazione biancazzurra di Enrico Resini conquista la vetta e sorpassa lo Scardovari, che impatta nel derby 0-0 contro la Tagliolese di Gerico Milani



Leggi l’articolo sulla vittoria dell’Adriese

Leggi l’articolo sul Delta Porto Tolle

Leggi l’articolo sulla Promozione

Leggi l'articolo sulla Prima cat.

Leggi l'articolo sulla Seconda cat.

Leggi l'articolo sulla Terza cat.

Primo posto per il Loreo di Enrico Resini che supera 2-1 la Solesinese, grazie alle reti Vetrano e Neodo, e sale in classifica a quota 24. La squadra biancazzurra apre le marcature al 25’ e ottiene il raddoppio al 30’ della ripresa tramite penalty. Il mister della compagine bassopolesana dopo il match commenta: “Abbiamo iniziato la partita di ieri con un handicap per le assenze delle punte di Benazzi e Boscolo Zemelo. Nel primo tempo nel complesso abbiamo creato abbastanza occasioni e subito zero. Il risultato è giusto e lo score poteva essere ampio. Per quanto riguarda la classifica sono contento, ma nelle prossime giornate avremo degli scontri diretti e sarà come le montagne russe, e cercheremo di rimanere nelle prime posizioni.”

Lo Scardovari conquista soltanto un punto, e pareggia 0-0 contro la Tagliolese: la formazione di Fabrizio Zuccarin non riesce a sbloccare il risultato ed esce dal derby contro i giallorossi, impattando. Il club del presidente Pandora perde la vetta, e scende dal podio, staccato una lunghezza dal Loreo, rimanendo a quota 23.

La Union Vis di Thomas Bonfante perde 2-1 contro il Due Stelle, e dopo il vantaggio acquisito, subisce due marcature, cedendo agli avversari, con l’undici bioancorosso, che si ferma a quota 17, ma sempre nella zona playoff.

La Fiessese di Marco Trambaioli impatta 0-0 contro il Codevigo, ma avrebbe potuto ottenere l’intera posta in palio, infatti i biancazzurri sbagliano un rigore, e rimangono in dieci per l’espulsione di Guarnieri. La Turchese di Christian Fusetto infine, ancora in crisi, e perde 1-0 contro il Rovigo di Davide Pizzo, trafitta dalla rete di Davide Zaghi, e subendo addirittura tre espulsioni.

Risultati 11 Giornata

Campionato Prima Categoria Girone D

Domenica 18 novembre 2018 ore 14.30

AQS Borgo Veneto - Pontecorr 1-3

Cartura - Bassa Padovana 1-0

Codevigo - Fiessese 0-0

Loreo - Solesinese 2-1

Stroppare - Nuovo San Pietro 2-1

Tagliolese - Scardovari 0-0

Turchese - Rovigo 0-1

Union Vis - Due Stelle 1-2

Classifica: Loreo 24, Scardovari 23, Stroppare 23, Rovigo 19, Due Stelle 18, Union Vis 17, Fiessese 17, AQS Borgo Veneto 15, Solesinese 14, Pontecorr 14, Bassa Padovana 13, Cartura 11, Turchese 8, Codevigo 8, Tagliolese 7, Nuovo San Pietro 3.

Prossimo Turno 12 Giornata

Campionato Prima Categoria Girone D

Domenica 25 novembre 2018 ore 14.30

Bassa Padovana - Codevigo

Fiessese - Due Stelle

Loreo - Union Vis

Nuovo San Pietro - AQS Borgo Veneto

Pontecorr - Cartura

Rovigo - Stroppare

Scardovari - Turchese

Solesinese - Tagliolese