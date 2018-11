Partenza a razzo con oltre venti medaglie

La squadra ha dimostrato di essere in grande forma, allenamenti curati nel miglior modo e risultati subito importanti visto che la seconda gara del calendario master si svolgerà a Rovigo nella piscine di casa nel polo Natatorio per la 22^ edizione del trofeo nazionale master Rovigonuoto -1° memorial Alessandro Fioratto, trofeo inserito nel circuito nazionale supermaster e nel Gran Prix Veneto.

