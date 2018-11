Qualità della vita, capoluogo polesano a metà classifica 

ELABORAZIONE DATI ROVIGO Il capoluogo scivola in una classifica la cui attendibilità appare comunque dubbia. Basti dire che dopo Bolzano, emerge che la città in cui si vive meglio è Milano

Rovigo - Sale di 14 posizioni il capoluogo polesano nella classifica di Italia oggi stilata assieme all’università La Sapienza di Roma relativa alla qualità della vita del 2018.del 2017 alla 49esima posizione in classifica tornando nella prima metà della classifica.in posizione 110, l’ultima, Vibo Valentia. Sebbene sia aumentata in classifica resta comunqueVenezia che è al 62 esimo posto.In tutti gli altri capoluoghi invece la qualità della vita sarebbe migliore a partire da Belluno, che è terza, passando per Treviso (nona), Verona (14 esima), Padova (25 esima) e Vicenza (26 esima).Con i capoluoghi e città di regione limitrofe, ad esempio quelle emiliane se la passano meglio, il capoluogo dell’Emilia Romagna Bologna è 43 esimo, la vicina Ferrara è 41esima, mentre la lombarda Mantova è addirittura 18 esima.