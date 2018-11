Contrasto alla povertà, parte in via sperimentale una nuova misura 

Per rispondere alle tante esigenze di persone in difficoltà l’amministrazione di Adria ha attivato la nuova misura di sostegno all’abitare che prevede una sostenibilità economica delle spese



ADRIA (RO) - In questo ultimo periodo l’emergenza abitativa è una delle richieste più pressanti da parte dei cittadini adriesi. Diversi infatti i nuclei famigliari che si sono rivolti agli uffici comunali e al sindaco di Adria Omar Barbierato per evitare di finire in mezzo ad una strada, in seguito a provvedimenti giudiziari di sfratti conseguenti alle difficoltà economiche .

Da qui la scelta dell’amministrazione di attivare in via sperimentale una nuova misura di sostegno all’abitare, denominata SoA.

“Si tratta di interventi rivolti ad aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione, nella sostenibilità economica delle spese relative all’abitare,- spiega l’assessore Sandra Moda - rivolti a soggetti e nuclei famigliari socialmente in carico ai servizi sociali, nell’ambito di un progetto personalizzato che prevede l’erogazione di un contributo importante ”. Un altro aiuto della neo amministrazione è stato quello di effettuare i necessari controlli burocratici in casi di sfratto dove è stato permesso di risolvere tre casi nelle ultime due settimane. “Si tratta purtroppo di situazioni di emergenza abitativa in aumento” dichiara il sindaco Omar Barbierato.

Le azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono un tema centrale e urgente a tutti i livelli istituzionali. “Per questo motivo abbiamo dato seguito al progetto sociale sul disagio abitativo, proposto dalla regione Veneto, nell’ambito del programma nazionale che ha permesso all’attivazione del SoA”.