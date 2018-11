Da signor Si(ndaco) a signor Sì (di Avezzù)

E’ mesi che tra una defezione e l’altra non l’aveva, ma adesso,Al terzo tentativo, dopo due incredibili marce indietro, prima una fuga e poi il ritiro della delibera ( LEGGI ARTICOLO ),Le tre figure saranno di scelta dell’avvocatura civica di Ferruccio Lembo e saranno un commercialista, un avvocato ed un esperto di procedure concordatarie e fallimentari.oltre all’individuazione dei professionisti,La seconda parte della delibera, quella dell’indirizzo alla ricerca della soluzione conciliativa, verrà deliberata mercoledì 21 novembre, visto i tempi, lunghi, per far digerire al sindaco l’approvazione della prima delibera, quella più “corposa”.. Come già successo,Non è chiaro che tipo di rassicurazione abbia fatto pervenire il presidente del consiglio, fatto sta cheRecuperati dalla minoranza Antonio Rossini e Matteo Masin il prossimo nel mirino di Bergamin sembra essere Mattia Moretto, figlio di Pierantonio Moretto. Moretto senior, comandante della polizia municipale di Adria, volendo o potendo (è tutto da verificare) potrebbe approfittare di una ghiotta occasione per rientrare a Rovigo: da una parte la fine del commissariamento dell’Iras, di cui era stato nominato presidente dal sindaco Bergamin appena eletto, dall’altro la probabile incompatibilità al ruolo di dirigente di Polizia locale dopo il 14 di dicembre del comandante Giovanni Tesoro.Se a questo si aggiunge la scadenza del periodo di prova del dirigente al commercio ed alla urbanistica Cristian Scalabrin, i giochi sono ancora aperti.