ADRIA (ROVIGO) I Comuni di Adria, Papozze, Rosolina, Loreo ed Ariano nel Polesine si sono rivolti ad uno studio legale per far valere le loro ragioni

SOCIALE ADRIA (ROVIGO) L’assessore comunale Sandra Moda annuncia la scelta dell’amministrazione di attivare in via sperimentale una nuova misura di sostegno all’abitare, denominata SoA

Al termine la proclamazione del vincitore dove i ragazzi del Cipriani sono arrivati secondi. Filippo Sitta e Valentina Barcariolo affermano come si sia trattata di “una giornata interessante che ci ha messo alla prova ed è stato bello incontrare gli studenti degli altri istituti alberghieri e confrontarci sulle varie tematiche scolastiche. Ringraziamo il nostro dirigente scolastico Francesco Lazzarini, il nostro consiglio di classe che ci ha dato questa grande opportunità e l'Aira Veneto per la realizzazione del concorso e auspichiamo che questa manifestazione continui".

L'evento era rivolto ai due studenti più meritevoli delle classi quinte del settore turistico. Il concorso si è articolato in due fasi: la prima, una prova orale, relativa alle conoscenze e competenze generali e linguistiche e la seconda fase una prova scritta specifica del settore. Al termine delle due prove si è tenuto un convegno coordinato dal dottor Claudio Scarpa direttore dell'associazione Venezia albergatori con tema: "2018: anno del turismo Europa-Cina: opportunità per l'Italia".

ISTRUZIONE ADRIA (ROVIGO) Al concorso per il miglior studente futuro, Filippo Sitta e Valentina Barcaiolo, studenti del Cipriani, sono arrivati al secondo posto Medaglia d’argento in ricevimento alberghiero