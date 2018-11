Storia e memoria: la Grande guerra e il Polesine

Marco Chinaglia, docente di filosofia e storia, invitato dal presidente del Rotary club Altopolesine, Giovanni Fortuna, ha parlato dei fatti salienti della Grande Guerra vista dagli occhi Polesani in una conviviale in cui sono stati ricordati anche gli eroi morti nel conflitto

BADIA POLESINE (RO) - Anche il Rotary club Altopolesine mercoledì 14 novembre ha voluto ricordare il centenario della fine della prima Guerra mondiale col professor Marco Chinaglia, docente di filosofia e storia, invitato dal presidente Giovanni Fortuna per parlare di un argomento poco conosciuto: “La Grande Guerra e il Polesine”. Autore, assieme ad altri studiosi, di alcune pubblicazioni di storia locale, Chinaglia è collaboratore dei periodici culturali “Wangadicia”, “L’Adese”, “Ventaglio90” e svolge un’intensa attività in iniziative culturali (presentazioni di volumi, allestimento di mostre, conferenze e convegni, visite guidate, rievocazioni storiche) nel territorio veneto. Oltre alla storia locale ha approfondito i rapporti tra potere politico ed ecclesiastico, la storia del movimento cattolico, il Risorgimento, il regime fascista e le guerre mondiali, le opere e la figura di Giovannino Guareschi.

È stato membro della commissione cultura e Beni Culturali Anci Nazionale e coordinatore del Comitato permanente per la conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali in Polesine. Dalla primavera 2018 è presidente dell’Associazione Culturale “Amici di Garibaldi”, con sede a Lendinara, L’incontro, ha rivelato un Polesine straordinariamente ricco di vicende e personaggi che hanno inciso nella storia di quegli eventi: eroi dell’aria come Aldo Finzi e Umberto Maddalena o come il primo italiano che in avanscoperta entrò a Trento liberata: Antonio Brognara di Crocetta.

Dopo la presentazione di benvenuto da parte del presidente Giovanni Fortuna, l'incontro che ha presto assunto il tono della lezione, ha cercato di indagare i fatti salienti della guerra visti dal territorio polesano, assurto dopo Caporetto a luogo nevralgico nello scacchiere delle operazioni belliche, con particolare attenzione al “fronte interno”. Il dibattito ha affrontato neutralismo - interventismo, con la significativa presenza di un forte gruppo irredentista rodigino analizzando il ruolo della stampa locale (e di Gino Piva in particolare), la posizione degli agrari, la dura opposizione al conflitto, soprattutto di matrice socialista, sfociata in numerose manifestazioni popolari e poi l'attivismo del clero, le operazioni militari, la tragedia dei profughi dopo la Rotta di Caporetto dell’ottobre 1917.

Tutto ciò con aneddoti, curiosità ed episodi di microstoria che si intrecciarono con le vicende generali del primo grande conflitto di massa della storia: memorabili le proteste di 800 donne che scesero in piazza a Contarina contro la guerra o lo sciopero delle 200 operaie del canapificio di Polesella che buttarono i graticci nel PO come gesto di disobbedienza civile. In ogni caso, benché il Polesine rappresentasse una terra di retrovia, le conseguenze di quella terribile guerra furono terribili: 4618 caduti e migliaia di feriti e mutilati, riconsegnando alla vita civile una generazione di superstiti eroi diseredati e disperati.

La seconda parte dell'incontro è stata dedicata alla memoria locale del conflitto, in un itinerario particolare tra lapidi e monumenti ai caduti, Parchi della Rimembranza, scuole dedicate agli eroi di guerra, sacrari ed ossari militari ed altri luoghi caratteristici della Provincia e della Regione del Veneto.

Ugo Mariano Brasioli