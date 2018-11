Benazzo sulle Medicine integrate: “La Regione in questi anni, da brava burlona, ha solo scherzato”

ROVIGO - “Leggendo la delibera del direttore generale dell’Ulss 5 polesana Antonio Compostella troviamo per l’ennesima volta descritta la schizofrenia programmatoria della Regione e il mesto signor Sì della direzione generale”.Davide Benazzo, segretario della Funzione pubblica della Cgil, si riferisce alla decisione chefino a due anni fa descritte quale strumento principale per la risposta di sanità nel territorio e di cambiamento nell’approccio al bisogno di salute dalla Regione Veneto“Anzi, una situazione gravissima per le ricadute sui servizi ai cittadini e sui posti di lavoro,. - afferma Benazzo - Ridete cittadini del Veneto, ridete cittadini del Polesine, l’evoluzione delle Utap, le case della salute venete, sono uno scherzo. La Regione in questi anni, da brava burlona, ha solo scherzato”.Ma l’apice di questo scherzo secondo il sindacalista “è cheLa Regione ha chiaramente decretato che il territorio non ha futuro certo, in una sorta di far west dove diventa difficile non pensare che si giocheranno gli appetiti di chi pensa che la sanità sia un grande business. - conclude - Terribile epilogo che associato alla drammatica situazione dei servizi ospedalieri dovuta principalmente alla carenza di personale, annuncia scenari molto preoccupanti. Mai come oggi c’è bisogno di buona politica e di unità per cercare di arginare questa deriva senza fine”.