Zaia politico più amato di tutti in Veneto 

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia supera gli altri politici d’Italia di altri partiti nei gradimenti dei cittadini che lo vogliono continui la guida della Regione



ROVIGO - La gestione dell’emergenza maltempo che ha colpito il Veneto nel mese di ottobre (LEGGI ARTICOLO) ha visto l’aumento dei consensi dei cittadini per il governatore Luca Zaia. Secondo un sondaggio Demos per l’osservatorio sul Nord est del Gazzettino, il presidente della Regione vede il gradimento nei suoi confronti aumentare di ben sette punti percentuali rispetto a settembre e salendo così al 76%.

Zaia, 50 anni di Treviso, a 29 presidente della provincia, a 40 ministro dell'Agricoltura, dal 2010 alla guida del Veneto, ora risulta essere il politico più amato dai cittadini veneti ed addirittura supera il segretario della Lega e ministro dell’interno Matteo Salvini che invece rimane fermo al 71%.

Non è dello stesso andamento il gradimento per gli esponenti pentastellati del Movimento 5 stelle con Luigi Di Maio e Beppe grillo che perdono punti percentuali arrivando rispettivamente al 50 e 21%. Male anche per il presidente del consiglio Giuseppe Conte che si ferma al 62% e fanalino di coda l’ex segretario del Partito democratico ed ex premier Matteo Renzi che arriva al 18%.

Nonostante sia al suo secondo ed ultimo mandato in Regione per il 66% dei cittadini veneti deve continuare ad essere il presidente della Regione.