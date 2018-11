“La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri.

Il messggio verrà letto in tutti gli stadi del Veneto, la Figc scende in campo in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne di domenica

MARGHERA (VE) - Il calcio dilettanti veneto è pronto a lanciare un messaggio forte in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne di domenica. E lo farà arrivare in tutti gli angoli della regione grazie all’iniziativa promossa dal Comitato Regionale Veneto Lnd-Figc e dallo Zonta International Club Venezia, che è stata presentata venerdì 23 novembre mattina a Marghera. Prima di ogni gara del fine settimana, i capitani delle due squadre (o lo speaker dello stadio, in loro vece) leggeranno al pubblico il seguente messaggio:

“La violenza sulle donne è antica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri.

Zonta International Club Venezia e il Comitato Regionale Veneto della Figc-Lnd, a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, Vi chiedono un applauso che vuol essere un urlo di civiltà nel rispetto della dignità di ogni donna indipendentemente da colore, razza e religione”.



Un piccolo ma significativo gesto che vuole testimoniare l’impegno del movimento dilettantistico regionale su un tema sensibile come quello della violenza sulle donne e del femminicidio.



“Basta leggere i giornali per capire quanto il problema della violenza sulle donne sia all’ordine del giorno, per questo siamo orgogliosi di essere l’unico Comitato Regionale in Italia che ha deciso di intervenire direttamente con una propria iniziativa su questo tema – ha spiegato il Presidente della Lnd Veneto Giuseppe Ruzza –. Il messaggio ideato da Zonta è bellissimo e pregno di significati: abbiamo aderito subito alla proposta dell’associazione , adesso il nostro compito è fare arrivare queste parole a quante più persone possibili“.



“Ringrazio il Comitato Veneto Lnd per aver accettato questa sfida – ha detto Monica Ghirardini, Vice Presidente dello Zonta International Club Venezia –. L’attività della nostra associazione nel mese di novembre è interamente dedicata al tema della violenza sulle donne, un impegno riassunto dallo slogan ‘Zonta says no’. Riteniamo che lo sport, e in particolare il calcio, sia il mezzo più efficace per veicolare il nostro messaggio, soprattutto per trasmettere dei valori ai più giovani. Se anche una sola persona coglierà il significato di questa iniziativa, avremo raggiunto il nostro scopo”.



All’incontro ha preso parte anche Dino Tommasi, Presidente degli Arbitri del veneto: “Purtroppo la violenza sulle donne è un problema atavico della nostra società. Il mondo del calcio è sensibile a questo tema, e in particolare l’Associazione Italiana Arbitri che all’attivo ha quasi 3000 donne iscritte, 200 solo in Veneto. A questo proposito mi fa piacere segnalare che una delle nostre ragazze, Anna Frazza di Schio, arbitrerà l’anticipo di domani tra Treviso e Istrana, big match di Eccellenza che verrà trasmesso anche su Rai Due (diretta dalle ore 14.30, ndr). Ritengo sia una designazione molto significativa in questo momento”.



In chiusura il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Figc regionale Valter Bedin: “Non possiamo che abbracciare con entusiasmo questa iniziativa. Oltre all’aspetto agonistico, il Settore Giovanile e Scolastico ha l’obiettivo di fare educazione e cultura tra i ragazzi. In questo senso il nostro impegno per far crescere la componente femminile nel calcio è quotidiano. Non solo il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di tesserate (circa 2000 tra settore giovanile e atlete senior, ndr), ma abbiamo inserito diverse donne nei ruoli apicali della nostra organizzazione”.