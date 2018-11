La stagione di prosa e danza ci sarà, al mercato coperto 

Nonostante la chiusura del teatro Cotogni il comune di Castelmassa non rinuncia a proporre la stagione di prosa. Sei spettacoli di danza e teatro sono pronti ad approdare dal 2 dicembre al mercato coperto di Castelmassa. Da domenica 25 novembre parte la campagna abbonamenti



CASTELMASSA (RO) - Domenica 25 novembre inizia la vendita degli abbonamenti della nuova stagione teatrale 2018/19 di Castelmassa. Quest’anno la rassegna, promossa dall’assessorato alla Cultura e organizzata in collaborazione con il Circuito Arteven/Regione del Veneto, si terrà al mercato coperto in via Oberdan 7.

La stagione si apre a passo di danza il 2 dicembre con Tanguera, nuova creazione della compagnia Naturalis Labor. I danzatori, accompagnati dal conosciuto e apprezzato Trio Tango Spleen, incrociano le gambe con precisione e muovono i piedi all’unisono, diventando una cosa sola per portare in scena il tango come metafora della vita e dell’amore.

Il 23 dicembre si entra nel vivo delle feste con lo spettacolo di Pantakin/Theama teatro/tam teatromusica: in È di nuovo Bianco Natale ricordi e tradizioni si intrecciano, confluendo in una simpatica tombola collettiva a cui tutti sono invitati a partecipare.

Il nuovo anno si apre il 20 gennaio con Preziosa, spettacolo in cui Francesca Inaudi racconta con un registro brillante, ma in grado di toccare corde profonde, la difficile storia dei tentativi di suicidio della protagonista, della sua sindrome d’abbandono, dei genitori anaffettivi e dei suoi sgangherati rapporti di coppia. Ma anche del miracolo della vita che regala sempre un’ennesima opportunità.

Per la prima volta con un’opera di William Shakespeare il 3 febbraio sarà in scena il Teatro dei Pazzi con Le allegre comari di Windsor, in cui ai personaggi creati dal drammaturgo inglese vengono abbinati quelli tipici della Commedia. Il 17 febbraio invece approderanno a Castelmassa i 3Chefs, tre divertentissimi cuochi che in Trio comedy clown tenteranno di creare ricette uniche, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto e di far cantare di gioia le papille gustative.

Una chiusura in bellezza con Enrico lo Verso, che il 10 marzo omaggia Pirandello in Uno nessuno centomila, riflettendo sulle molteplici maschere che ognuno di noi indossa ogni giorno: vale la pena abbandonare i centomila per cercare l’uno, finendo per fare i conti con il nessuno? Forse è un prezzo che conviene pagare pur di assaporare la propria esistenza. Inizio degli spettacoli ore 17.30.

Il municipio per il rinnovo abbonamenti aperto domenica 25 novembre dalle ore 9 alle 12, lunedì 26 e martedì 27 ore 15.30 - 18.30. I nuovi abbonamenti mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30.