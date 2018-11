PESCA DI FRODO CORBOLA (ROVIGO) Blitz dei Nas e dei Carabinieri di Adria. Un 43enne romeno aveva nelle pertinenze di casa ben 2000 chili di pesce fresco pronto ad essere commercializzato, ma ovviamente non era in regola

CARABINIERI CANARO (ROVIGO) Era in affidamento in prova ai servizi sociali, ma dai controlli effettuati dall’Arma la notte usciva di casa, il Magistrato lo fa arrestare

COSTA di Rovigo e VILLANOVA DEL GHEBBO –In occasione della ricorrenza si è svolta la cerimonia commemorativa con la partecipazione di entrambe le amministrazioni comunali di Costa e di Villanova del Ghebbo., alla presenza del vice Comandante della Legione carabinieri Veneto, Colonnello Paolo Edera, del vice Prefetto Carmine Fruncillo, dei sindaci dei comuni interessati e di numerose autorità di livello provinciale.Cospicua anche la partecipazione delle associazioni combattentistiche e d’Arma della Provincia.Al termine della funzione religiosa è stata deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo eretto sul luogo dell’agguato, distante qualche centinaio di metri dalla cascina.Il 23 novembre 1948 la stazione di Costa di Rovigo dispose unLungo la strada, per il rientro in caserma, in un agro di Villanova del Ghebbo, nelle primissime ore del 24 novembre 1948 caratterizzate da fitta nebbia,. Il solo appuntato Mencaroni, benché ferito riuscì a rispondere al fuoco mentre il carabiniere Crociani rimase ucciso ed Bigi gravemente ferito.Il 27 novembre 1949 il Comune di Costa di Rovigo ha inaugurato un cippo commemorativo sul luogo dell’agguato.Il 27 settembre 2012

COMMEMORAZIONE COSTA DI ROVIGO E VILLANOVA DEL GHEBBO 70esimo anniversario dell’agguato mortale a Mario Crociani, ucciso il 24 novembre 1948 in servizio In ricordo del carabiniere Mario Crociani