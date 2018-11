Miracolo Delta, granata sciuponi

Termina in pareggio il big match tra biancazzurri e granata: la formazione di Gianluca Zattarin non perde la testa dopo aver subito tre gol e compie il miracolo nel finale con un gol spettacolre dell'ex Meucci. L'Adriese rimane comunque in testa.

Il calcio dilettanti anche a Porto Tolle prima del match ha lanciato un messaggio forte in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, iniziativa promossa dal Comitato Regionale Veneto Lnd-Figce dallo Zonta International Club Venezia. Prima dell’incontro è stato ricordato anche Vito Marchesini originario di Polesine Camerini e morto nei gironi scorsi in un incidente stradale.



PORTO TOLLE (RO) - Termina in pareggio il derby tra Delta Porto Tolle e Adriese: finisce 4-4 la grande sfida tra biancazzurri e granata. Partono subito bene i padroni di casa, all'8' con la conclusione di Meneghello, ma termina centrale. Due minuti più tardi arriva la rete degli etruschi: al 10' Marangon si inserisce e batte Pigozzo, che realizza l'1-0. Buona occasione di Aliù al 16', servito da Marangon, ma il pallone é troppo lungo. Punizione di Pandiani al 33' verso l'angolo, ma Motti si allunga e para. Al 34' conclusione di Buratto, rimpallo a Marangon, che scavalca Pigozzo e realizza il raddoppio (forse con un tocco di mano). Bella occasione dell'Adriese al 37': Anostini serve Aliù, ma purtroppo nessuno riesce agganciare. Sessanta secondi dopo, arriva la terza marcatura, firmata granata: al 38' Aliù calcia dal settore destro, e mette nel sette il 3-0 (gol fortunoso, in verità voleva crossare). Prima della conclusione del primo tempo, l'ultima emozione la regala Nobile: al 41' il calciatore viene atterrato in area da Anostini e l'arbitro assegna il rigore: Gherardi calcia, Motti intuisce, ma pallone entra.

Nella ripresa il Delta parte molto arrembante, prima occasione di Nobile al 46', Moti é sicuro e respinge. Secondo penalty per i biancazzurri al 51': Meucci entra in area viene atterrato e l'arbitro assegna il rigore, ma Gherardi calcia altissimo. Marangon tenta ancora di provare a sorprendere Pigozzo, ma entra in area, e sbaglia mira. La formazione di Gianluca Zattarin accorcia ancora le distanze: al 60' Turea riceve lungo, punta l'area, e inquadra l'angolino basso, firmando il 3-2. Le emozioni non finiscono mai: al 67' Buratto lanciato a rete, centra il bersaglio e realizza il 4-2. Al 69' conclusione di Meucci, non ha problemi Motti. Punizione battuta da Malagò al 75', il pallone arriva nei paraggi di Gherardi che non colpisce ma la sfera termina comunque in rete, 4-3. Occasione pericolosa Delta al 77', Pandiani entra in area, calcia in porta, e Motti é sicuro nella presa. Negli ultimi minuti della partita, all'88 Meucci, calcia dalla distanza, e buca Motti, firmando il 4-4 finale. Grande gioia e festa sulle tribune dei locali, per aver raggiunto i cugini nel finale, che accolgono i propri beniamini sotto la tribuna. Che partita.

Andrea Rizzatello

DELTA PORTO TOLLE - ADRIESE 4-4

Reti: 10’, 34' Marangon (A), 38' Aliù (A), 41' rig. Gherardi (D), 60' Turea (D), 67' Buratto (A), 75’ Malagò (D), 88' Meucci (D)

Delta Porto Tolle: Pigozzo, Gurini, Oberrauch (15'st Sarr), Meucci, Boccafoglia, Sirigu, Turea, Malagò, Gherardi, Pandiani, Nobile. A disposizione: Adorni, Koliatko, Sane, Vitale, Kasse, Crepaldi, Anarfi, Trombini. Allenatore: Gianluca Zattarin

Adriese: Motti, Anostini (44' st Del Piccolo), Boscolo Bisto, Boscolo Berto, Del Carro (27'st Busetto), Meneghello, Boreggio (19'st Scarparo) , Buratto, Aliù, Marangon, Santi (16'st Pagan) A disposizione: Toffano, Calcagnotto, Boldrin, Scarparo, Nicoloso, Torregrossa, Pagan. Allenatore: Michele Florindo

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia, Michele D'Ambrosio di Torre Annunziata

Ammoniti: Oberrauch, Nobile, Anostini, Boscolo Berto, Motti, Scarparo, Pandiani, Malagò

Espulsi: 50' Gianluca Zattarin (D), 82' Sane (D) dalla panchina

Risultati 12 Giornata

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 25 novembre 2018 ore 14.30



Belluno - Montebelluna 2-1

Campodarsego - Tamai 2-1

Cartigliano - St. Georgen 0-0

Cjarlins - Clodiense 0-1

Delta Porto Tolle - Adriese 4-4

Este - UnionFeltre 2-2

Sandonà - Chions 1-2

Trento - Arzignano Valchiampo 0-1

Virtus Bolzano - Levico 2-1



Classifica: Adriese 25, Este 23, Campodarsego 22, Arzignano 21, Chions 20, Montebelluna 17, Sandonà 17, Cartigliano 17, Virtus Bolzano 16, Cjarlins 15, Union Feltre 14, Delta Porto Tolle 14, St Georgen 11, Levico 11, Belluno 10, Clodiense Chioggia 10, Tamai 9, Trento 7.



Prossimo Turno 13 Giornata

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 2 dicembre 2018 ore 14.30



Adriese - Este

Arzignano Valchiampo - Cjarlins

Campodarsego - Sandonà

Clodiense - Virtus Bolzano

Levico - Delta Porto Tolle

Montebelluna - Cartigliano

St. Georgen - Trento

Tamai - Belluno

Union Feltre - Chions