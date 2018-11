72 ore per costituire il tesoretto di Unipol

ROVIGO - La delibera conper provare a chiudere un accordo con Unipol banca, ma ancor primadove verrà esaminata punto per punto. Sono infatti necessarie manovre di bilancio finalizzate alla presentazione dell'ipotesi di concordato fallimentare relativa alla vicenda "Polo natatorio”.quindi, quanto non finora pagato, più il residuo del mutuo contratto, è tutto in capo al Comune di Rovigo, proprietario del polo natatorio., in quanto Matteo Zanotto ha deciso di non fare più parte del gruppo Lega ( LEGGI ARTICOLO ) e non presiedere più la commissione, la convocherà d’urgenza per mercoledì 28 novembre alle ore 18.Al momento come ha fatto sapereIl Comune dovrà trovare circa 5 milioni di euro per essere certo e sicuro di mettere un punto con Unipol banca, visto che la stessa Unipol, a gennaio del 2018, aveva accettato una ipotesi di saldo e stralcio a 4,35 milioni di euro, scadente il 30 marzo 2018 e poi disattesa.Per la costituzione della provvista 1,5 milioni di euro possono arrivare dal fondo rischi e soccombenze, soldi che il comune aveva messo da parte nel caso in cui fosse stato chiamato a pagare il lodo Baldetti. La somma che viene chiesta di appostare nell'avanzo libero 2017 al consiglio comunale è pari a 1.136.421,04 euro ( LEGGI ARTICOLO ). Altra spesa certa sono i 2,2 milioni di euro che il Comune si era impegnato di dare assieme Padova Nuoto nell’ipotesi di “acquisto” di Veneto nuoto. Le somme potrebbero bastare, come no, di fatto,Su questo il Comune si è affidato, approvando un’altra delibera di indirizzo, a tre professionisti per gestire la questione dei rapporti con Unipol Banca e la questione del ricorso al Tar avverso il lodo arbitrale della ex Baldetti.Se non venisse trovata una soluzione con Unipol rimane valida quindi la richiesta di ingiunzione di pagamento da 6 milioni e 340mila arrivata dalla Banca e quindi bisognerà trovare altre risorse per pagare.