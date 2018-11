Agromeccanica al passo con i tempi, il convegno 

FIESSO UMBERTIANO (ROVIGO) - Si terrà il 1 dicembre a Fiesso Umbertiano presso la sede produttiva dell' MC Elettronica in via Enrico Fermi l'assemblea dei quadri dirigenti della Federazione Imprese di meccanizzazione agricola del Veneto.

