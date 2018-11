Bartelle uscita dal M5s. Gli ex compagni: “Finalmente"

Il decreto Genova crea tensione nel Movimento 5 stelle: la decisione di uscire dal movimento della consigliere regionale Patrizia Bartelle scatena il gruppo locale di Adria



ADRIA (RO) - “Il M5s di Adria plaude alla decisione del consigliere regionale Patrizia Bartelle di uscire definitivamente dal Movimento per entrare a fare parte del gruppo misto. Finalmente si sono appalesate le sue intenzioni, che erano nell’aria da diverso tempo, ma non trovavano, evidentemente, il momento giusto per essere rese pubbliche”.

Esordisce così il gruppo 5 Stelle di Adria rispetto alla decisione della consigliera regionale Patrizia Bartelle di lasciare il movimento (LEGGI ARTICOLO) polemizzando sui contenuti nel decreto Genova che innalzerebbe i limiti di inquinanti che possono essere contenuti nei fanghi da depurazione da spargere sui terreni agricoli.

Il gruppo però ritiene che dietro a questa decisione ci sia una strategia chiara: “Il gruppo di Adria, pur avendo cercato più volte l’appoggio e la collaborazione della consigliere Bartelle su numerose questioni inerenti il nostro territorio (lo stesso territorio che le ha dato modo di essere eletta in Regione), rimaneva inspiegabilmente inascoltato. Eppure, è prassi consolidata che la consigliere eletta in un certo ambito territoriale si rapporti attivamente con i propri rappresentanti locali, siano essi eletti in cariche pubbliche, o semplicemente attivisti. Per Bartelle il termine collaborare risulta da tempo fastidioso, ha preferito proseguire nel suo incarico come un cane sciolto, tanto da isolarsi nei confronti dei suoi quattro colleghi del M5s, che invece, quando interpellati, hanno dato la massima disponibilità al gruppo di Adria, tanto da organizzare (è bene non dimenticarlo), attraverso l'interessamento del nostro senatore Giovanni Endrizzi, in sinergia con il collega consigliere regionale Jacopo Berti ed altri consiglieri e attivisti del territorio, l'incontro a Roma dell’attuale sindaco Barbierato per perorare la causa del nostro punto nascite”.

I 5 stelle di Adria evidenziano come la Bartelle passerà al Gruppo misto, “quindi non si dimetterà come promise a suo tempo in caso di contrasti con il Movimento che l’ha fatta eleggere. Anzi non dovrà nemmeno, in caso di nuova candidatura, raccogliere le firme per la presentazione della lista, essendosi collocata all’interno di un gruppo già rappresentato in Regione. Questa mossa assolutamente strategica ha un'unica lettura, permettere al neonato gruppo di un altro ex 5stelle famoso, Pizzarotti, di essere automaticamente accreditato in Regione Veneto qualora la consigliera, che si libererà dello strategico 'in Grillo', dichiarerà di rappresentarlo. Una fatica non da poco, significa non dover impazzire letteralmente per raccogliere oltre 30.000 firme su tutto il territorio Veneto, e 5.000 solo in Polesine”.

“Bene, ora abbiamo due motivi per essere sereni e lieti: in primis per lei, al di là delle polemiche è sempre bello vedere qualcuno che finalmente fa outing e si palesa. Da mesi, se non anni, la stampa ha colto i chiari messaggi: quando ad esempio sostituì sui suoi social il simbolo del Movimento 5 Stelle con il suo personale logo scintillante coniato sulle sue iniziali. Ora non dovrà più fingere. In secondo luogo, la base polesana del Movimento da questa sera potrà lavorare avendo conoscenza di chi siano gli interlocutori istituzionali, per dare finalmente una chiarezza di comunicazione ad un territorio, chiarezza che finora è mancata grazie all’ambivalenza della consigliera ex 5S e di altri ormai ex appartenenti al Movimento, i quali si sono auto eletti al rango di unici tenutari della verità. Niente di più sbagliato, Il Movimento è di tutti ma nessuno se ne può appropriare, né tanto meno pensare di stravolgerne le regole, senza le quali potrebbe diventare anarchia o potere di pochi e non dei cittadini".