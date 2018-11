Elena Roversi conquista l'oro a squadre

La squadra giovanile femminile composta da Elena Roversi (Sen Shin Kai Rovigo) in rappresentanza del Veneto, da Michela Caffarelli di Roma e da Giulia Sartoris di Torino, non ha avuto rivali

OSTIA (ROMA) - Elena Roversi, giovane atleta polesana della scuola Sen Shin Kai, conquista l'oro al campionato nazionale a squadre svolto a Ostia (RM) sabato e domenica scorsi.

Già durante le qualificazioni avvenute durante campionato regionale Lombardia, Elena Roversi aveva dimostrato di poter competere al top meritando l'accesso alla finale di Ostia.

La squadra giovanile femminile composta da Elena Roversi in rappresentanza del Veneto, da Michela Caffarelli di Roma e da Giulia Sartoris di Torino, non ha avuto rivali ed ha vinto l'uno dopo l'altro gli incontri fino alla tiratissima finale che ha portato le atlete sul gradino più alto del podio.

Si è trattato della prima esperienza per Elena in una gara a squadre

che andrà a completare il suo curriculum di atleta di alto profilo tecnico nell'ambito del karate nazionale giovanile.

Ma il lavoro della karateka rodigina allenata dal padre e maestro Mario Roversi non finisce qui! Per lei, per Luca Calabrese e per Chiara Buoso dell'Asd Sen Shin Kai Rovigo, grazie ai risultati conseguiti al campionato italiano cadetti/junior ed esordienti, è arrivata la convocazione al 96° seminario Cnag Fijlkam nei giorni 26 e 27 novembre presso il Centro Olimpico "Matteo Pellicone" a Roma.

Saranmo due giorni intensi di lavoro tecnico per gli atleti rodigini che,

guidati dallo staff della Commissione Nazionale Giovanile con i maestri Maurino Lucio, Berrettoni Daniela, Costa Tiziana e del preparatore atletico Narciso Armando, si prepareranno alle nuove sfide di livello nazionale ed internazionale che li attendono nei prossimi mesi.