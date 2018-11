La legge del cuore vince ancora 

I relatori hanno incantato circa 120 persone, 70 studenti delle superiori (Istituto Viola ed Istituto Socio Sanitario De Amicis), accompagnati e preparati dai propri docenti, oltre a una cinquantina di cittadini, sabato sabato 24 novembre, alla Pescheria Nuova di Rovigo la meravigliosa testimonianza di Sara Zanca



ROVIGO - Il tintinnio delle medaglie al collo della campionessa originaria di Canaro, ha catalizzato l’attenzione di tutti, quando lei stessa ha presentato i traguardi conseguiti nel nuoto ad alto livello.

Oggi, a 29 anni, la nuotatrice della Nazionale parolimpica (Campionati mondiali di Cina, 2012 e del Canada, 2018), continua gli allenamenti e lavora presso un supermercato. La signora Franca, mamma di Sara Zanca, testimonia che questa figlia è stata accolta alla pari degli altri due, come dono. Nella vita di Sara la famiglia, centro pulsante e luogo degli affetti, ha provveduto al suo percorso di crescita e di formazione con costanza e determinazione, in relazione con l’associazione” Uguali diversamente” di cui Paolo Bertante è il presidente.

Il riverbero dell’emozione rimanda a quell’area riservata del cuore dell’uomo in cui sono scritti i fondamenti del diritto naturale. È’ lì che i relatori hanno condotto magistralmente circa 120 persone, 70 studenti delle superiori (Istituto Viola ed Istituto Socio Sanitario De Amicis), accompagnati e preparati dai propri docenti, oltre a una cinquantina di cittadini, sabato sabato 24 novembre, alla Pescheria Nuova di Rovigo.

In apertura, uno spunto inedito sul tema del convegno era stato offerto da Luca Busson, presidente di Scienza & Vita di Rovigo che si è interrogato su quale fosse l’ideale del giovane Vittorio Brognara, originario di Badia Polesine, primo soldato italiano entrato in Trento ancora austriaca all’età di 21 anni, il 3 novembre 1918, vigilia dell’armistizio. La risposta va ricercata nel cuore di quel ragazzo, là dove sono racchiuse le norme fondamentali del diritto naturale.

Lo conferma Giorgia Pinelli, Ricercatrice presso Università di Bologna e docente di Filosofia: esiste un ordine oggettivo universale che fonda tutte le leggi. Oggi non c’è un orizzonte culturale che rimanda a un ordine metafisico. E dal delirio d’onnipotenza della tecnica che può sfociare un’idea di libertà con ricadute pericolose sull’esperienza dei ragazzi. Riconoscere, sintonizzarsi e corrispondere a quell’ordine di leggi non scritte, ma evidenti, è la cosa più ragionevole che ci sia. La legge naturale è questione di ragione. Nel processo di Norimberga del 20 Novembre 1945, non è valsa la linea di difesa dei criminali nazisti, l’avere obbedito cioè alle leggi dello Stato; di fonte a ciò che era stato compiuto, lo sterminio di milioni di persone nei campi di concentramento, il Tribunale, scrivendo una pagina di civiltà, ha ritenuto di far riferimento a principi non scritti ed universali, la legge naturale, appunto.

Per Pino Morandini, magistrato di Trento, tutto il diritto nella Roma pagana è stato fatto per essere al servizio dell’uomo. E oggi? Se il legislatore non tutela adeguatamente l’anello debole della catena umana (figli, minori, anziani, ammalati…) crea leggi deboli. In un Occidente sempre più povero dal punto di vista morale, il rischio è cancellare i doveri; sempre più diritti richiesti e sempre maggiore povertà materiale: non c’è relazione. Il magistrato ha invitato gli adulti al coraggio nella difesa dei valori alti e nella coraggiosa testimonianza, per colmare il vuoto di posizioni tiepide.

Cristiano Corazzari, assessore regionale cultura, sport, ambiente, ha portato i saluti della Regione Veneto e la vicinanza di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia e disabilità agli organizzatori (Scienza &Vita, Uguali diversamente e Comitato Difendiamo i nostri Figli) e all’assemblea. Prendendo atto di un quadro desolante di declino della società Occidentale, ha indicato nello sport la prova che tenacia e determinazione superano gli ostacoli. La meravigliosa testimonianza di Sara Zanca è un messaggio a tutta la comunità, travolgente di verità, d’incoraggiamento per il nostro quotidiano.