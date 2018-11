Tolti i cassonetti Rovigo precipita all’ultima posizione nella differenziata 

Se a livello regionale il Veneto si conferma una eccellenza a livello provinciale c’è ancora molto da lavorare sulla raccolta differenziata: solo il comune di Pontecchio ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,7%, mentre quella del capoluogo si è abbassa ulteriormente a 52,4. Inutile l’imponente campagna di sensibilizzazione di Ecoambiente, gestore dei rifiuti, nei confronti della popolazione. Evidentemente sono stati utilizzati mezzi sbagliati



ROVIGO - La città capoluogo è l’ultima in classifica nella provincia per la produzione dei rifiuti, mentre in prima posizione si trova il comune di Pontecchio Polesine. E’ ciò che emerge dal dossier Comuni Ricicloni Veneto curato da Legambiente Veneto elaborando i dati della raccolta dei rifiuti certificati da Arpav

Il dossier è stato presentato lunedì 26 novembre alla Casa dei Carraresi di Treviso dove emerge comunque che il Veneto si conferma un'eccellenza, con 245 comuni “rifiuti free”, cioè con una produzione di secco residuo che non supera i 75 kg/ab eq. per anno. Male però i capoluoghi, in particolare Rovigo che peggiora rispetto all'anno scorso: i dati parlano di un residuo di 256,4 kg/ab. eq. per anno e un raccolta differenziata al 52,4.

“Insieme allo sforamento dei limiti di legge sul PM10, sono dati che confermano quanto poco i temi ambientali e di tutela della salute dei cittadini sembrino interessare l'amministrazione della nostra città” incalza Giulia Bacchiega, presidente di Legambiente Rovigo.

In provincia di Rovigo solo il comune di Pontecchio Polesine si può infatti insignire del titolo di “Comune Rifiuti Free”: ogni suo abitante produce solo 68 kg/anno di rifiuto secco e ha una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,7%.

“Felice di ritirare questo premio, merito non solo della nostra amministrazione ma soprattutto dell’impegno dei cittadini che si prendono cura dell'ambiente e del nostro comune - commenta Simone Ghirotto, sindaco di Pontecchio Polesine - Pontecchio vuole essere di esempio e di stimolo per tanti altri comuni sul tema della gestione dei rifiuti, con l’auspicio di non essere l'unico comune della provincia di Rovigo a partecipare al Forum Rifiuti nei prossimi anni”.

Conclude Giulia Bacchiega presidente di Legambiente Rovigo: “Dove vogliamo andare come città? Verso la creazione di un inceneritore dannoso o sviluppando un modello di economia circolare, a partire dal porta a porta e della tariffazione puntuale?”. Questo il modello che come mostra Comuni Ricicloni 2018 dà risultati notevoli e permette di abbattere la produzione di rifiuti tanto nelle piccole quanto nelle medie città.