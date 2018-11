L’avvocato Cappellini intende donare la segnaletica per i 50km orari all’incrocio Buso-Sarzano 

L’avvocato Vincenzo Cappellini, ritiene come il progetto della rotatoria Buso-Sarzano non sia così urgente e necessario, e propone un esperimento più semplice e meno costoso che tra l’altro vorrebbe prendersi in carico: installare cartelli stradali che portino la velocità a 50km orari per chi provieni e da Adria e non più 70.

Per la rotatoria, promessa da anni, l’ultima tempistica data da Palazzo Nodari parla di fine 2019 (LEGGI ARTICOLO)

ROVIGO - “La realizzazione della rotatoria Buso-Sarzano è così necessaria e urgente se si considerano le restanti ben più gravi e pressanti criticità viarie di Rovigo?”. E’ l’interrogativo che Vincenzo Cappellini, presidente del comitato “Pro-Rovigo”, pone ai concittadini di Rovigo, ma soprattutto agli amministratori comunali.

“Pur non avendo mai cercato o preteso incarichi specificatamente politici, sono ormai decenni che dedico molta parte della mia attività, oggi tendenzialmente imprenditoriale, a servizio della nostra città di Rovigo. - afferma l’avvocato - In tal senso ricordo, ad esempio, (anni '60) la mia presenza ai vertici dei Consorzi di Bonifica Polesani, la realizzazione del Censer (anni '90) ed altre infrastrutture pubbliche similari che, per economia di spazio, tralascio di elencare. Da un certo tempo a questa parte, ho poi accettato di presiedere il Comitato “Pro-Rovigo”. Tanto rilevato, come responsabile e coordinatore dell’indicato comitato cittadino, ho ritenuto doveroso e corretto interessarmi di tutta la viabilità di Rovigo, dell’intera nostra città e non soltanto di questo o quel quartiere, suscitando così simpatie ed antipatie dovute ad egoistici interessi legati esclusivamente alla propria residenza urbana. Ovvio poi che, comunque, nella realizzazione di queste opere, non potendo le stesse essere eseguite in un solo intervento si debba seguire un certo ordine prioritario. Ordine che io ed i miei concittadini del Comitato riteniamo debba essere quello della maggior valenza funzionale dell’opera con derivante utilizzo e ciò al fine che quanto costruito costituisca un benefico ritorno alla nostra Rovigo e ad un numero il più esteso possibile dei suoi abitanti”.

Scendendo sul caso della rotatoria “Buso-Sarzano” la quale riguarda l’intersezione della strada Rovigo-Adria con Viale Porta a Mare, via Ippolito Nievo e via dei Mille, secondo Capellini “questo incrocio non soffre le difficoltà viarie e l’urgenza che invece e purtroppo accusano pesantemente altri punti della nostra città. Ne cito alcuni come esempio il Passante Nord inspiegabilmente bloccato da tempo pur essendo già stato approvato nel suo progetto preliminare anche in sede regionale (Veneto Strade). - spiega - L’incrocio semaforico sulla circonvallazione Est e strade per Borsea e Grignano. Minuti e minuti per il suo superamento, quasi fosse un passaggio a livello ferroviario e code di autovetture e Tir molto spesso di centinaia e centinaia di metri. L’ovvia fattibilissima e conveniente rotatoria da realizzarsi tra la Fattoria ed il Centro Commerciale 13, con attualmente una percorrenza automobilistica assurdamente allungata di ben 2.480 metri. Il ponte sull’Adige, ancora con tutte le problematiche legate alla sua vetustà e quindi fragilità che potrebbe, da un giorno all’altro, ridurci ad un transito a senso unico alternato se non privarci del tutto di un collegamento con la limitrofa provincia di Padova. Altra notevole criticità è la mancanza di una rotatoria all’incrocio tra via della Pace e viale Gramsci, ove oggi esiste un semaforo con tempi insopportabili e che, se ancora nel 1997 il Sindaco dell’epoca, affiancato dal suo Architetto di fiducia avesse accettato la mia proposta di acquistare la casa sull’incrocio andata distrutta da un incendio (150.000.000 di lire della casa e lire 30.000.000 di spese necessarie per il passaggio di proprietà) sarebbe stata un’operazione che avrebbe altresì enormemente valorizzato il tempio della Rotonda rendendo la parte posteriore dello stesso bella e visibile come l’attuale facciata anteriore. E mi fermo pure se potrei continuare questo elenco di incompiuti interventi riguardanti Rovigo”.

Tornando alla rotatoria Buso-Sarzano Capellini propone che senza alcun onere economico per il Comune di Rovigo “e ponendo ogni spesa a mio personale carico (operazione economica questa ben fattibile e consentita dalla legge) venga fissata, con apposita ed adeguata tabellazione, la velocità di tutte le auto che giungono all’incrocio agli stessi 50 km orari e riducendo pertanto gli assurdi 70 km consentiti ai mezzi in arrivo da Adria-Villadose. Soluzione questa, possibile nella immediatezza, di certo essendo la diversa velocità la causa degli attuali incidenti. - afferma - Considerato che l’entità del traffico, a parte sì e no un quarto d’ora alle 8 del mattino, non è più di quel tanto in rapporto alla normalità, parificando la velocità massima di arrivo all’incrocio di tutti gli automezzi, non si potrà che migliorare l’utilizzo viario, ma principalmente la sicurezza di tutti gli utenti della strada, oggi compromessa da questa assurda situazione dovuta alle diverse velocità degli automezzi in arrivo all’incrocio”.

“In altri termini, con questa mia proposta sperimentale, la sicurezza del transito verrebbe da subito migliorata.

Nessuna preoccupazione devono poi nutrire gli attuali amministratori per i costi del prospettato intervento in quanto, come sopra detto, mi farò carico di ogni e qualsiasi onere economico derivante da questo esperimento. Per di più informo di aver già ottenuto il consenso per l’esecuzione delle prospettate opere di completamento e di segnaletica stradale da parte di una primaria Impresa Polesana la quale nei lavori edili e stradali ha un’esperienza e capacità veramente superiori”.