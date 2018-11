La settimana dell’informazione psicologica, quattro appuntamenti 

La psicologia arriva nei luoghi della comunità con l’Ordine degli psicologi del Veneto che hanno organizzato 300 eventi sparsi su tutte le province di cui quattro in Polesine sui temi della psicosomatica, lo yoga e l’aspetto emotivo in gravidanza e post parto



ROVIGO - Un’indagine demoscopica commissionata lo scorso anno dall’Ordine degli psicologi del Veneto rivelava che il 25% della popolazione aveva chiesto aiuto, per le ragioni più diverse, ad uno psicologo e che il 90% non si era fermato ad un solo incontro. E’ proprio per avvicinare la cittadinanza sui temi che toccano tutti nella vita quotidiana che l’Opv (Ordine psicologi del Veneto) ha organizzato anche quest’anno la “Settimana dell’informazione psicologica”, giunta alla IV edizione.

Da sabato 24 novembre al 2 dicembre, circa quattrocento professionisti saranno impegnati nell’organizzazione di 300 eventi sparsi su tutte le province del Veneto, tra cui anche Rovigo con quattro appuntamenti.

In locali aperti, privati o pubblici, in farmacia piuttosto che in libreria, gli psicologi metteranno a disposizione le loro competenze per avvicinare la popolazione e trasmettere un messaggio positivo, di speranza, toccando i temi più attuali.

Il primo evento a Rovigo si terrà il 30 novembre alle ore 20.45 in Gran Guardia dove si parlerà del tema “La saggezza del sistema immunitario: aspetti psicosomatici” con relatrice la dottoressa Fulvianna Furini e “Salute questa sconosciuta” con relatore Ivano Spano.

Il giorno dopo, l’1 dicembre doppio appuntamento: il primo dalle 10 alle 12 a San Martino di Venezze, in via Cavour 780, località Beverare.sul tema “Dalla coppia alla famiglia: l’aspetto emotivo in gravidanza e nel post parto” con Sara Bedeschi, psicologa-psicoterapeuta e Annalisa Rainone, psicologa dell’età evolutiva. L’incontro avrà un duplice focus: condivisione dei vissuti emotivi legati alla genitorialità e sensibilizzazione rispetto al tema della depressione post-parto. Durante l’incontro verrà data l’opportunità alle coppie in attesa di un figlio, ai neo genitori e a chi vorrebbe un figlio, di confrontarsi e raccontarsi in gruppo. Verrà trattato con particolare attenzione l’aspetto emotivo legato all’attesa per i futuri genitori (aspettative, paure, ansie ecc.), nonché i vissuti dei neo genitori. Verranno, inoltre, fornite informazioni riguardo il baby blues e la depressione post-parto. Tema che verrà ripreso anche il 3 dicembre dalle 10 alle 12 sempre nello stesso posto

Il 1 dicembre dalle ore 16.30 fino alle 18.30 invece presso l’auditorium della biblioteca comunale di Ceregnano si tenterà il tema “Risvegliare la sfera femminile attraverso la psicologia e lo yoga” con la dottoressa Vincenza Nanucchi, psicologa-Psicoterapeuta-Consulente sessuale, il dottor Renato De Rita, Medico-Psicoterapeuta (Associazione SIMP-Rovigo) e Maria Nadia Altieri, Naturopata e Insegnante di Yoga.