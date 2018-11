Presentazione del nuovo staff tecnico della Selezione maschile

l primo incontro si terrà domenica 2 dicembre 2018, dalle 15.30 alle 18.30 al palasport di Polesella, con l’allenamento aperto a cui potranno partecipare i ragazzi segnalati dalle società sportive affiliate a Fipav Rovigo, mentre il secondo allenamento si terrà domenica 16 dicembre 2018 nella palestra comunale di Pontecchio, sempre dalle 15.30 alle 18.30.

ROVIGO - In vista del Trofeo delle province del Veneto 2019, è in partenza la fase di reclutamento e selezione dei ragazzi nati negli anni 2004/2005/2006 per formare le Rappresentative territoriali Under 14 e Under 15 maschile di Fipav Rovigo. Il progetto è seguito dallo staff tecnico composto dal primo allenatore Filippo Zattoni, promosso alla guida della Selezione dopo aver coadiuvato lo scorso anno Luca Bergo, e dal secondo allenatore Riccardo Bertoncini, che rientra in organico dopo un anno di pausa. Lo staff è coordinato dal consigliere federale Giampaolo Guariento.

Il percorso coinvolge appunto i nati negli anni 2004/2005/2006 inizia questa domenica, 02 dicembre 2018, e prevede una prima fase di reclutamento “aperto”, rivolta ad atleti in possesso di qualità fisiche o tecniche segnalate dalle società sportive; seguita da una seconda fase di allenamenti “nominali” per la definizione dei gruppi. L’analisi delle caratteristiche di crescita fisica e atletica e di maturazione di ruolo dei singoli atleti sono alla base della scelta del gruppo di lavoro della Selezione maschile Under 14 che parteciperà al Trofeo delle province del Veneto in data 16-17 marzo 2019 in provincia di Vicenza e della Selezione maschile Under 15 che parteciperà al Trofeo delle province del Veneto in data 3-4-5 maggio 2019 in provincia di Verona.

Il responsabile tecnico della Selezione maschile è per il primo anno Filippo Zattoni, che lo scorso anno ha affiancato lo storico Selezionatore Luca Bergo, coadiuvato dal tecnico federale Riccardo Bertoncini. Il primo incontro si terrà domenica 2 dicembre 2018, dalle 15.30 alle 18.30 al palasport di Polesella, con l’allenamento aperto a cui potranno partecipare i ragazzi segnalati dalle società sportive affiliate a Fipav Rovigo, mentre il secondo allenamento si terrà domenica 16 dicembre 2018 nella palestra comunale di Pontecchio, sempre dalle 15.30 alle 18.30. gli incontri sono pensati in due tranche da un’ora e mezza ciascuno, per poter visionare prima i ragazzi in età di Under 14, successivamente gli Under 15.

Il consigliere federale Giampaolo Guariento, con delega alla Selezione maschile, dichiara in merito: “Una carica di entusiasmo notevole e contagiosa quest’anno per la partenza della fase di reclutamento e selezione delle Rappresentative maschili di Fipav Rovigo. I tecnici sono già in osservazione delle partite maschili giovanili per rendersi conto delle potenzialità dei ragazzi che si presenteranno agli allenamenti. In questo modo siamo anche vicini alle società e ricordiamo che c’è anche questa possibilità per i nostri ragazzi. Un ringraziamento doveroso va a Luca Bergo, con cui ci siamo salutati amichevolmente alla fine della scorsa stagione dopo sei anni di collaborazione in cui sono stati raggiunti risultati storici per Rovigo. Ora si riparte con uno staff nuovo e con tanta voglia di fare bene”.