Al vertice dell’ordine dei medici regionale 

PREMIAZIONI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI ROVIGO Il giuramento di Ippocrate per 7 nuovi camici bianchi per impegnarsi a esercitare la professione. Premiati i dottori con all’attivo 25 e 50 anni di attività

OSPEDALE ROVIGO Antonio Compostella, direttore generale dell’Ulss 5 polesana, dati alla mano, confuta la tesi di medici che scapperebbero dalla struttura pubblica per confluire in quelle private

SANITA’ ROVIGO Venerdì 23 novembre i sindacati organizzano una manifestazione davanti all’ospedale con i medici in sciopero per il drammatico problema degli organici

L’elezione per il triennio 2018-2020 è avvenuta lunedì 26 novembre presso la sede dell’ordine di Venezia. La Federazione si è data come punti programmatici prioritari, condiviso da tutti gli ordini provinciali, di sviluppare, con le istituzioni di riferimento, la formazione dei colleghi per il ricambio generazionale, le medicine di gruppo integrate, l’accreditamento degli studi ed ambulatori medici ed odontoiatrici.

ROVIGO - La Federazione degli Ordini provinciali del Veneto per il Triennio 2018-2020 ha il presidente di Rovigo. Si tratta di Francesco Noce , presidente dell’Omceo Rovigo che sarà affiancato da Michele Saggin (Vi) come vicepresidente e Maurizio Scassola (Ve) segretario.