Bollette 2019 invariate in Polesine

La difesa idraulica, oggi più di ieri, visto il continuo cambiamento climatico in cui le persone perdono la vita e il territorio viene distrutto, è fondamentale. Il Consorzio di Bonifica Adige Po con soddisfazione annuncia “zero aumenti” per i cittadini

ROVIGO - “Ci eravamo proposti all’inizio del nostro mandato come Consiglio di Amministrazione, in accordo anche con le associazioni agricole ed il direttore generale dell’ente consortile, ingegner Mantovani, di porre il nostro impegno per arrivare a fine mandato (dicembre 2019) cercando di dare un piccolo respiro economico ai contribuenti del Consorzio di Bonifica Adige Po senza aumenti contributivi”.

Manifesta soddisfazione il presidente dell’ente consortile di piazza Garibaldi, Mauro Visentin, che facendo squadra, sistema di veduta a lungo termine, col direttore generale, i suoi collaboratori, il Consiglio di Amministrazione, e con l’assemblea consortile arriva un anno prima di fine mandato ad avere, per il previsionale 2019, i contributi per i cittadini, specialmente per il comparto agricolo, invariati rispetto al bilancio di previsione 2018.

“Va evidenziato - continua il numero due di Anbi Veneto, Mauro Visentin - che i dati economici del nostro bilancio di previsione 2019 mirano comunque, per quanto possibile e burocrazia permettendo, a garantire il necessario livello di sicurezza idraulica del territorio consortile e una efficiente attività dell’Ente. In questa mia analisi - continua il presidente Visentin - devo sottolineare il rapporto di lavoro che si è instaurato con la Giunta Regionale, in special modo con l’assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan, che non ha mai declinato il ruolo dei Consorzi di Bonifica in Veneto, anzi dopo anni, con impegno continuo e collaborazione tra i Consorzi della provincia di Rovigo - Adige Po e Delta del Po -, Anbi Veneto e Anbi Nazionale, si è riusciti a fare in modo che anche la Provincia di Rovigo avesse il ritorno dei finanziamenti per la subsidenza (abbassamento del suolo).

Di certo - continua il presidente - la scelta politica di collaborazione, di accordi interconsorziali tra il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta del Po, presieduto dal collega presidente Adriano Tugnolo, ha portato ad una sinergia e quindi ad un di risparmio nei due enti consortili.

Il previsionale 2019 per l’Ente di Bonifica Adige Po non è un traguardo, ma è un continuo percorso che sempre più deve dimostrare alle istituzioni (Comuni, Province, Regioni, Stato) che la difesa idraulica, oggi più di ieri, visto il continuo cambiamento climatico in cui le persone perdono la vita e il territorio viene distrutto, fare squadra di intenti e di programmi è una necessità che non si può perdere; sia io che il collega Tugnolo del Consorzio Delta del Po, le nostre amministrazioni, il direttore generale ingegner Mantovani, i suoi collaboratori, abbiamo incominciato con un piccolo segnale che può diventare grande per i nostri Consorzi di Bonifica”.

“Nel mese di ottobre è partita l’idea, avvalorata poi da Anbi Veneto - nelle figure del presidente Romano e del direttore Crestani -, dalla Regione Veneto con l’Assessore Pan e con l’immediato supporto di Anbi Nazionale - con il presidente Vincenzi e il direttore Gargano -, di ospitare in Polesine la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica per dimostrare i danni della subsidenza e soprattutto, carte alla mani, il consumo di energia elettrica e relativi pagamenti senza avere benefici o indennizzi, come avviene per altri Enti Statali.

In questa analisi di bilancio di previsione 2019, approvato dall’assemblea consortile, c’è un certosino lavoro tecnico-amministrativo del direttore generale ingegner Mantovani, dei collaboratori del settore ragioneria, del Revisore Contabile dottor Albanese, del personale tutto poiché ognuno ha dato il proprio indispensabile contributo e di questo devo solo dire grazie”.

“Siamo determinati - continua il vice presidente di Anbi Veneto, Visentin - in un percorso, che non ha traguardo e non deve averlo, rivolto in primis ad interloquire con tutti in special modo con le Associazioni agricole, in vista anche dei nuovi Psr (Piani di Sviluppo Rurale), creando tavoli tecnici per affrontare assieme le nuove normative europee nell’ambito direttiva-acque, poi alla continua garanzia di sicurezza idraulica del nostro territorio fertile ma fragile, che deve essere accompagnata da una manutenzione costante dei nostri impianti e delle nostre idrovore, non dimenticando l’importanza dell’efficienza delle nostre macchine operatrici per l’attività di campagna”.

“A conclusione - continua il presidente Visentin - mi auguro che tutti possiamo dire che il Consorzio di Bonifica non è un “corpo estraneo” in un territorio, ma deve essere una realtà in cui le nuove generazioni possano avere una vivibilità certa in un territorio in cui hanno deciso di vivere”.