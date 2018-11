Da assessore regionale a Sottosegretario alla sanità  

Un grande riconoscimento per la sanità del Veneto la nomina dell’assessore regionale Luca Coletto a sottosegretario alla Salute. Soddisfazione da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia



ROVIGO - “La nomina dell’assessore Luca Coletto a sottosegretario alla Sanità è davvero una splendida notizia. Auguro all’amico e collega un buon lavoro insieme a una grandissimo in bocca al lupo”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua soddisfazione per la nomina, avvenuta nella serata di mercoledì 28 novembre, dell’assessore Luca Coletto a sottosegretario alla Salute.

“E’ una bella notizia – prosegue Zaia - perché con questa nomina si riconosce il valore del lavoro fatto in questi anni sulla sanità veneta. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma anche il vicepremier e ministro Matteo Salvini per la sensibilità dimostrata indicando politicamente un uomo del Veneto che non ho dubbi garantirà non soltanto grandi risultati ma porterà anche quella visione di grande efficienza peculiare del Veneto, nella qualità delle cure, nel rigore sull’erogazione dei servizi e sulla spesa, sulla lotta agli sprechi, sull’innovazione tipica della nostra regione. Da otto anni Coletto è impegnato senza risparmio in questa battaglia per l’eccellenza, e possiede tutti gli skills professionali per portare questo vento nuovo a Roma”.

“Sono certo – conclude Zaia - che questa nomina sarà utile a tutto il Paese, a Nord come a Sud, perché consentirà al Servizio sanitario nazionale di compiere un altro salto di qualità. E’, insisto, un grande riconoscimento per la sanità del Veneto”.