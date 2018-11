Focus sul distretto ittico del Delta e quello della giostra in Altopolesine

Il tour della presidente di Fratelli d’Italia, accompagnata dal senatore Adolfo Urso, è iniziato in Riviera del Brenta nell’azienda di René Caovilla. Nel pomeriggio, si è svolto l’incontro con gli imprenditori associati a Marghera, nella sede di Confindustria Venezia Rovigo. a commissione per la Salvaguardia di Venezia, chiamata a esprimersi sul progetto di protezione del canale Malamocco-Marghera, ha deciso di rinviare la decisione al prossimo 11 dicembre. La delegazione polesana ha illustrato i distretti del pesce nel Delta e quello della giostra di Melara - Bergantino

VENEZIA - ROVIGO – Giorgia Meloni, accompagnata da Adolfo Urso, ha incontrato giovedì 29 novembre gli imprenditori di Venezia e Rovigo. Al centro della visita il tema dei distretti produttivi industriali del territorio.

Il tour è iniziato in Riviera del Brenta, a Fiesso d’Artico, dove la presidente di Fratelli d’Italia ha potuto ammirare le “calzature gioiello” di René Caovilla. Nel pomeriggio, si è svolto l’incontro con gli imprenditori associati nella sede di Confindustria Venezia Rovigo, a Marghera. È qui che sono stati presentati i quattro i distretti industriali delle aree di Venezia e di Rovigo: il calzaturiero della Riviera del Brenta, il vetro artistico di Murano, l’ittico di Rovigo e Chioggia e la giostra di Rovigo.

Sono 551 le aziende del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, il 76,1% delle imprese venete attive nel settore, e impiegano 10.587 addetti. Specializzate nella progettazione e nella produzione di calzature da donna di lusso, collaborano con i più importanti brand. Il valore della calzature prodotte nella Riviera del Brenta rappresenta il 53,7% del fatturato veneto del settore e il 21,9% di quello italiano. Ogni anno sono prodotte 20 milioni di paia di scarpe, il 92% delle quali viene esportato. Punto di forza del comparto, la completezza e l’integrazione della filiera, che consente di rispondere in tempi rapidi ai fabbisogni del mercato, la sensibilità per il design e l’altissima qualità delle lavorazioni.

Vetro artistico, sculture, murrine, articoli per l’illuminazione, specchi, vetri a lume sono le manifatture tipiche del distretto del vetro artistico di Murano. 260 le imprese attive, 150 a Murano, 1100 gli addetti, il 30% del totale nazionale. Dei 165 milioni di fatturato, 66provengono dall’export. Il principale mercato estero, dagli anni Novanta, è quello statunitense, seguito da quello giapponese, francese e russo.

È invece la Germania il principale mercato di sbocco per il distretto ittico di Rovigo e Chioggia, il primo in Italia seguito da Mazara del Vallo. Nel 2017 il distretto ha sfiorato i 102,8 milioni di esportazioni, con una crescita del 20% rispetto ai valori del 2008, in sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. Il distretto conta 2000 aziende nel rodigino e 860 nel veneziano. Il fatturato annuo si attesta intorno agli 800 milioni di euro, con circa 8500 addetti. Le imprese – situate nei comuni di Chioggia, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po – rappresentano la filiera completa del settore ittico: dalla pesca, all’allevamento, alla trasformazione del pesce, alla conservazione, al commercio.

Le elevate competenze di progettazione, la cura del design, la specializzazione produttiva, gli elevati standard di qualità e sicurezza, la flessibilità della filiera produttiva, la presenza diffusa sui mercati esteri e gli investimenti in ricerca e sviluppo rappresentano i maggiori fattori di successo per il distretto della giostra del Polesine. Attivo nella costruzione di attrazioni per parchi di divertimento mobili e fissi, imprese fornitrici di componenti e beni complementari, comprende circa 70 imprese (200 sono le aziende che operano nel comparto in Italia, circa 140 in Veneto). Il fatturato del distretto si attesta a oltre 250 milioni di euro e, sommato all’indotto, raggiunge i 500 milioni. Forte la vocazione all’internazionalizzazione, il 98% del mercato è estero, europeo per il 67%, extra UE per il 33%. Le attrazioni realizzate delle imprese del distretto sono presenti in tutto il mondo: dai parchi Disney negli Stati Uniti, ai parchi Legoland in Germania, Danimarca e Inghilterra.

Peccato che la commissione per la Salvaguardia di Venezia, chiamata a esprimersi sul progetto di protezione del canale Malamocco-Marghera, ha deciso di rinviare la decisione al prossimo 11 dicembre. All’Autorità di Sistema Portuale è stato chiesto di fornire entro il 6 dicembre maggiori dettagli su quattro argomenti: la provvisorietà dell’intervento, la riduzione della velocità delle navi transitanti lungo il canale durante gli eventuali lavori, gli effetti idrodinamici conseguenti all’intervento sulla biodiversità (flora e fauna) e la verifica che la soluzione del palancolato presentata nel progetto sia l’unica opzione percorribile. Il porto si è impegnato a fornire gli elementi aggiuntivi richiesti.

"Il rinvio di oggi alla Sovrintendenza è un fatto gravissimo. I distretti oggi vivono di logistica - ha esclamato Marinese presidente di Confindustria - hanno una forte vocazione all'internazionalizzazione, penso al Calzaturiero, al Vetro di Murano, all'Ittico e soprattutto alla Giostra del Polesine. Se noi uccidiamo le infrastrutture, rimaniamo qui.

Giudizio assolutamente negativo su questo rinvio: valuteremo cosa fare. Basta con i rinvii. C'è un problema di salvaguardia ambientale della laguna, che da un lato significa mettere in sicurezza le sponde che la stanno contaminando. Ci sono i soldi per farlo, per fare i dragaggi e riportare i pescaggi a 11,20 metri, ma siamo fermi al palo”.