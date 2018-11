RUGBY GIOVANILE Villadose Under 16 ed U18 sconfitte, concentramenti sotto la pioggia per i più piccoli a Stanghella ed Este

RUGBY GIOVANILE Bene l’Under 18 della Ftgi Polesine che vince in casa con il Cus Padova, stop esterno per l’Under 16 al Payanini Center di Verona contro la capolista

RUGBY UNDER 20 ROVIGO Matteo Moscardi, Thomas Parolo e Niccolò Taddia convocati con la Nazionale per il raduno in vista dell’impegno di Grenoble

RUGBY TOP12 Verona cambia tutto, Zanichelli e Luke Mahoney ex bandiera del Rovigo non saranno più i tecnici della prima squadra, ma rispettivamente ds e coach dell’Under 18

Chiusura dedicata al Guinness Pro14 con il Benetton Treviso che affronterà in trasferta i Southern Kings, partita che sarà trasmessa in diretta sabato alle 18.15 su DAZN.

Dalle 15.20 su Eurosport 2 e Eurosport Player, con kick-off alle 15.30, sarà trasmesso in diretta il match tra i Barbarians e l’Argentina a Twickenham con l’ala Azzurra Tommaso Benvenuti che scenderà in campo dal primo minuto con la maglia del club a inviti più famoso nel mondo della palla ovale.

Chiusura del weekend ovale dedicata al Guinness Pro14 con il Benetton Treviso che affronterà in trasferta i Southern Kings, partita che sarà trasmessa in diretta sabato alle 18.15 su DAZN.

RUGBY Palinsesto che ruota attorno al Guinness Pro14 e al Top12 per le squadre italiane, sabato Viadana - FemiCz Rovigo, ma c’è anche Barbarians - Argentina La palla ovale in tv e sul web