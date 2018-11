Ancora elezioni a Palazzo Celio, questa volta sarà il consiglio 

Michele Aretusini, in rappresentanza del presidente della Provincia Ivan Dall’Ara, ha individuato assieme agli altri colleghi la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali in scadenza



ROVIGO - Nella mattinata di giovedì 29 novembre il vice presidente della Provincia di Rovigo Michele Aretusini ha partecipato su delega del Presidente Ivan Dall’Ara, impegnato in una concomitante riunione con il Prefetto di Rovigo, al direttivo dell’Upi Veneto a Treviso.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti delle Province Venete hanno individuato il 3 febbraio 2019 la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali in scadenza, proprio come quello polesano.

Nella stessa seduta lo stesso Aretusini è stato designato a rappresentare l’Upi Veneto all’interno dell’Osservatorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.