Tutti i retroscena sul caso piscine secondo la giunta Avezzù

Tra Silvia Menon e Paolo Avezzù le accuse e le repliche si succedono negli anni (LEGGI ARTICOLO); LEGGI ARTICOLO).

“Negli ultimi tempi il polo natatorio è stato vissuto più come una disgrazia che per quello che è davvero”. Paolo Avezzù, Luigi Paulon, Nello Piscopo in conferenza stampa da Palazzo Nodari mettono i puntini sulle i. “Aldilà degli incidenti di percorso non certo ascrivibili alla giunta Avezzù mi pare che oggi avere in città una struttura del genere sia un vanto e non una disgrazia” parola di ex sindaco

ROVIGO - Paolo Avezzù, sindaco della città dal 2001 al 2006, entra dritto con coltello nella piaga. Replica a Silvia Menon, consigliere comunale di opposizione che anche all’ultimo consiglio l’ha ritenuto responsabile del project scellerato delle piscine (LEGGI ARTICOLO), e a coloro che da un anno e mezzo l’hanno messo sul banco dell’imputati. Per affilare le armi ha accanto a sé Luigi Paulon e Nello Piscopo, all’epoca assessori e componenti della giunta che deliberò il project.

“Guardiamo la realtà” spiega Avezzù. All’inizio del mandato del 2001 c’era una piscina i cui lavori erano iniziati nel 1968, inaugurata nel 1975, “già allora aveva quasi trent'anni e faceva letteralmente acqua da tutte le parte”. “Le amministrazioni precedenti non avevano mai fatto manutenzione e quando arrivammo noi la spesa annuale, tra lavori ordinari e straordinari, oscillava tra gli 800 e il milione di euro l’anno”. Il primo pensiero fu la ristrutturazione ma la previsione di spesa era di due milioni di euro e almeno un anno e mezzo di chiusura del servizio. Paulon svela un dettaglio inquietante: “Letteralmente il pavimento della piscina era tenuto in piedi dai cristi, nei sotterranei c’erano tutte le impalcature di tubi innocenti che sostenevano l’invaso dell’acqua. Le inflitrazioni erano ovunque. Se ci fossero stati dei controlli ce l’avrebbero fatta chiudere di sicuro”. Per questo nasce l’idea di costruire un nuovo polo natatorio su area del comune di Rovigo. “Scegliemmo il project perché non avevamo 10milioni di euro da spendere. Il project era il sistema usato da tutti comuni, enti, regioni, per costruire strade, ospedali”. Piscopo fa notare con ironia che “il project era così sgangherato che il comune di Milano venne in visita a Rovigo per copiarlo per le loro piscine”.

“Rimane un bel project - sottolinea Avezzù - anche se finora è passato il messaggio che sia uguale ad una disgrazia. Non è così. A Rovigo abbiamo una piscina di livello nazionale tutt’ora nostra”.

Dopo qualche anno si innesca il problema dei debiti. La commissione di inchiesta presieduta da Silvia Menon durata circa tre mesi, da ottobre a dicembre 2013, individua una mancata vigilanza da parte della politica. “Ma anche la burocrazia comunale ha avuto il suo eccellente peso” commentano i tre in coro.

La relazione finale della stessa inchiesta mette in evidenza che dal 28 agosto 2009, data del termine delle opere, l’adempimento che doveva fare il Comune di Rovigo era la cessione dell’area (ex Baldetti) ai promotori del project divenuti allora Veneto Nuoto. “Peccato che l’atto di cessione avvenne 17 ottobre 2012, tre anni e quattro mesi dopo, due anni della giunta Merchiori e un anno della giunta Piva”. “La relazione mette in evidenza - sottolinea Piscopo - che durante la giunta Piva si mettono a disposizione tutte le risorse”.

Gli uffici del Comune impiegano tre anni per sapere se devono pagare l’iva o meno; “tenendo ben presente che la clausola dell’art. 19 stabiliva che ogni giorno di ritardo nel trasferimento dell’area ex Baldetti costava quasi mille euro al giorno”. “Io dico che la giunta Avezzù su questo episodio non c’entra proprio più” spiega l’ex sindaco. La controversia confluisce nell’attuale lodo Baldetti, “dove è stata chiarita una responsabilità sia di Comune che dei privati” spiega Paulon. Da qui il circuito economico e finanziario in Veneto Nuoto si interrompe e comincia la carenza di liquidità. Veneto nuoto comincia a non pagare le rate di Unipol.

“Trovo estremamente scorretto - spiega netto Avezzù - si imputi la responsabilità della firma del project all’ex dirigente Alberto Moscardi. E’ vero, è lui a firmarlo il 9 giugno 2006, ma su mandato del consiglio comunale che votò la delibera il 28 febbraio 2005”.

Il Comune sapeva che questi avevano cominciato a non pagare? “Qui serve una commissione d’inchiesta” interviene Paulon. “Qualcuno avrà inviato alla ragioneria la comunicazione che Veneto Nuoto non stava pagando le rate?”.

“La surroga art. 21 della convenzione parla di inadempimento temporaneo. Il Comune lo sapeva? Unipol non l’ha comunicato?” continua a porre domande Paulon.

L’insolvenza protratta e definitiva ad un certo punto ha fatto scattare le intimazioni, la prima del 17 ottobre 2014, durante il commissariamento del Comune.

Sono seguite altre intimazioni di Unipol fino all’ultimo decreto ingiuntivo ultimo dell’11 ottobre 2018, in cui la banca chiede 6 milioni e 343mila.

Su questa cifra il Comune, con le ultime manovre di bilancio, ha accantonato le somme per un eventuale concordato fallimentare.

C’è un passaggio che passa inosservato dell’articolo 21, sottolineano i tre, ed è molto importante. “Il Comune subentrerà tanto con la banca finanziatrice. Quanto in tutti i rapporti attivi e passivi del concessionario”. Poi c’è la clausola di salvaguardia dell’articolo 21 “per questa dobbiamo proprio ringraziare Moscardi e il segretario generale Palazzolo” spiega Avezzù. “La parte finale articolo 21 tutela la proprietà per dare, guarda caso, la possibilità di gestire la piscina proprio in caso di fallimento del concessionario, che è quello che è avvenuto”. Senza questa clausola la piscina sarebbe ricaduta nel vortice del fallimento e avrebbe rischiato la chiusura per molto tempo prima di entrare nella gestione del comune. “Invece l’articolo 21 parla di subentro automatico” afferma Avezzù con le carte in mano.

Ecco i conti da fare. Veneto nuoto avanza 1 milione di euro da Padova nuoto, quindi il Comune di Rovigo li potrà chiedere. L’area ex Baldetti (patrimonio di Veneto nuoto fallita), valutata prudenzialmente dal dirigente al patrimonio di un milione di euro, sarà messa in vendita e incasserà il Comune. Se a queste cifre sommiamo il canone da 300mila euro l’anno da moltiplicarsi per i 14 anni residui, pari a 4,2 milioni di euro, sono 6 milioni e 200mila euro tra soldi che incasseremo e che risparmieremo. Dall’altra il conto Unipol parla di 4,2 milioni di euro, più il lodo da 1,4 milioni e 300mila euro per la bonifica dell’area ex Baldetti, un contro da 6,3 milioni di euro. “Ecco dimostrato che non c’è danno erariale per il Comune” dicono Avezzù, Paulon e Piscopo.

“Menon accusa di danno erariale. Le conclusioni della famosa relazione Menon? Mandare tutto in procura della Repubblica e alla Corte dei conti, questo fu scritto alla data 10 maggio 2014. Ad oggi 1 dicembre 2018 mi pare che tutti questi danni procurati al Comune di Rovigo questi due soggetti interpellati, deputati a trovare illegittimità e illegalità, non hanno rilevato nulla” dice Avezzù.

Infine una considerazione. Se il project fosse stato una “porcata”, la giunta subentrata poteva chiedere la risoluzione. “Ma non l’ha fatto, è andata avanti con i lavori, ha inaugurato la piscina, si è messa le medaglie sul petto”. Occorre inoltre sottolineare una delibera, del maggio 2007 con Graziano Azzalin e Nadia Romeo in giunta che approvano l’integrazione all’articolo 21 della convenzione, dove “concedente e concessionario “ definiti precedentemente genericamente, vengono definiti: concedente sta per il Comune, e concessionario per Veneto Nuoto. Così diventa chiaro che in caso di insolvenza di Veneto Nuoto, Unipol può aggredire il Comune. “Nel decreto ingiuntivo di ottobre 2018 si fa riferimento esattamente a questo passaggio, oltre a citare la convvezione, si cita la delibera del Comune di Rovigo del maggio 2007”.

“E’ proprio da quell’atto della giunta Merchiori che Unipol come banca trae la propria legittimazione ad agire contro il Comune di Rovigo”. E’ ancora tutta colpa di Avezzù?