Speedy pizza investito in Tassina

Per fortuna non è grave. Speedy pizza contro una Ford Focus nella serata di domenica 2 dicembre in via Vittorio Veneto

ROVIGO - Sul posto la Polizia locale per accertare le responsabilità, a terra un ragazzo che stava consegnando le pizze con il motorino. Per fortuna non è grave. Lo scontro è avvenuto intorno alle 19 e 15 in via Vittorio Veneto, coinvolta una Ford Focus e un giovane Speedy pizza.