“Sani sapori”, verrà distribuito gratuitamente dal Coni alle Federazioni che lo “gireranno alle società sportive. Chiunque fosse interessato può rivolgersi al Coni per avere una copia del volume.

PADOVA - Presentato dal Coni regionale e dalla Scuola dello Sport, il volumetto “Sani sapori, sport & alimentazione”, frutto di un lavoro portato avanti dal professor Antonio Poli, medico dello sport e docente universitario, e dal dottor Diego Fortuna, nutrizionista ed olimpionico a Atlanta e Sydney nel lancio del disco.

“Il libro – ha detto il presidente del Coni Veneto, Gianfranco Bardelle – riassume in maniera sintetica e chiara quanto è stato fatto in un anno di lavoro. Con i due docenti abbiamo girato per tutto il Veneto per parlare di come ci si deve alimentare, rivolgendoci ad atleti, dirigenti, tecnici, genitori, alle mamme che sono le prime a occuparsi della questione. Una sana alimentazione aiuta a vivere meglio”.

“Ogni anno come Scuola dello Sport – ha detto il direttore scientifico Dino Ponchio – affrontiamo un tema di interesse generale. Quello dell’alimentazione coinvolge davvero tutti e riteniamo che questo volumetto sia uno strumento importante per far capire gli errori che si possono anche involontariamente commettere a tavola. Combattere l’obesità è uno dei temi centrali del Coni”.

Sia Antonio Poli che Diego Fortuna, si sono dichiarati soddisfatti per l’esperienza condotta in giro per la regione e anche per il modo semplice, chiaro e accessibile a tutti con cui è stato realizzato il volume. Alla presentazione hanno partecipato anche il campione olimpico di canottaggio, Rossano Galtarossa e il capitano del Petrarca rugby campione d’Italia, Alberto Saccardo, che ha portato dei vini delle sua azienda.