ROVIGO NUOTO Otto successi e tanti podi per i biancazzurri nella piscina di Verona. Giulia Maggio in forma strepitosa

PALLANUTO UNDER 20 Prima giornata e prima vittoria 11-7 per il settebello Rovigo contro i Trentini

A seguire i 200 misti dove si vedono protagoniste le donne Giuliana Pregnolato e Beatrice Guerzoni, che si posizionano rispettivamente seconda (M45) e terza (M50); al maschile ci prova Dino Barboni , ormai un "maestro" per i compagni di squadra, ottenendo la medaglia d'oro della sua categoria (M65). Per concludere Giuliana Pregnolato e Beatrice Guerzoni, si cimentano nei 100 dorso, migliorando i loro riscontri cronometrici, invece Dino Barboni anche nella distanza dei 100 dorso, non si lascia sfuggire la medaglia e chiude con un bell'argento.

La prima gara ad essere disputata sono stati i 100 metri stile libero con Bruno Mantovan che si è posizionato sesto della sua categoria (M55), per poi dare il tutto per tutto anche nei 50 farfalla, sua specialità, posizionandosi quinto sempre della categoria (M55).

Alla manifestazione erano presenti circa 500 atleti, dopo il ricordo di Alessandro Fioratto (LEGGI ARTICOLO) . il via alle gare. Per la società Adria Nuoto hanno partecipato 4 atleti delle piscine di Porto Viro e Codigoro.

NUOTO MASTER A Rovigo per il team di Adria in evidenza Dino Barboni con un primo e secondo posto. A medaglia anche Giuliana Pregnolato e Beatrice Guerzoni Ottimi riscontri nella piscina del capoluogo