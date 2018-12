La città dall'alto di torre Donà, c’è l’ok al progetto esecutivo

Il completo restyling del castello fu dell’architetto Mario Piana nel 2008 (LEGGI ARTICOLO). Adesso si parla di riqualificazione e visitazioni delle torri. I lavori sono finalizzati a rendere visitabile torre Donà



ROVIGO - Sempre più vicino il sogno di Obiettivo Rovigo (LEGGI ARTICOLO) di vedere la città dall'alto. Il progetto per la riqualificazione e visitazione dell’area monumentale giardini le Torri di Rovigo c’è. E’ stato approvato il progetto esecutivo che l’architetto Marco Bressanin ha consegnato il 27 novembre 2018 agli uffici di Palazzo Nodari. Un progetto dall’importo complessivo di 195mila euro, di cui 145mila per lavori a base d’asta, il resto sono somme a disposizione dell’amministrazione.

I lavori saranno finalizzati a rendere visitabile la torre Donà, come spiega l'assessore Luigi Paulon. Quindi rifacimento dell'impianto elettrico della torre, messa in sicurezza delle scale, pulizia generale, oltre all'illuminazione del giardino e anche qualche piccolo intervento nelle segrete del castello.

Progettazione e direzione lavori sono stati affidati a Marco Bressanin (19mila euro), coordinamento della sicurezza ad Alberto Spiandorello, ingegnere (1.900 euro).

La realizzazione rientra all’interno del programma di sviluppo rurale per il Veneto, relativo al bando di finanziamento pubblico Gal, grazie a 152mila euro di contributo Avepa.