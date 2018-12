Benazzo sulle case di riposo: “La lotta tutti uniti è contro la Regione"

BADIA POLESINE (RO) - “A Badia Polesine, sul tema della Casa di riposo, va in onda l’ennesimo scontro dove ancora una volta si evita di affrontare chiaramente e seriamente il tema, e ancora una volta il Sindaco, anche se persona diversa, non ha altro da proporre se non la privatizzazione dell’ente”.“Nelle Case di riposo si è scelto che il costo di quellee, con il così detto libero mercato, pagano una parte della quota sanitaria e sui lavoratori che, attraverso la riduzione delle presenze e/o attraverso la privatizzazione del contratto (apertura al privato), si sono visti diminuire lo stipendio che, in un territorio come il nostro dove la maggior parte del lavoro si concentra nei servizi, vuol dire impoverire la stessa provincia. A questo si aggiunga“Le Ipab pagano del doppio di tasse alla stessa regione (Irap) diversamente dal privato e senza dire che il personale in servizio è tarato su standard di quasi 30 anni fa malgrado i bisogni assistenziali e sanitari siano totalmente cambiati, oltre a mettere in discussione la stessa capacità di assicurare dignità alla persona che si assiste. - spiega - Ancora più ridicolo che si accenni all’aumento contrattuale che, contrariamente a quanto si lascia trasparire, è stato il mancato rinnovo a dare un minimo di ossigeno alle casse degli enti mantenendo inalterato il costo del lavoro per 10 anni”.Quello che più fa arrabbiare Benazzo è che non si parla delle persone, dei loro bisogni, della loro vita:La difficoltà nel cercare di combattere con ogni mezzo la trasformazione che pian piano consuma la persona di un tempo, che invece cerchi di far rivivere attraverso momenti di condivisione, di rieducazione, di lunghi e dolci discussioni; rivederlo bambino bisognoso di ogni cura, anche semplicemente per nutrirsi quando questo ancora è possibile farlo, ma con la piena coscienza della necessità di assicurane la dignità sempre; tutto questo che si ripete giorno dopo giorno senza speranza di vederlo migliorare, solo con l’attesa di vederlo chiudere per sempre gli occhi, ma con la consapevolezza che il compito è farlo vivere ogni istante che rimane, assicurando il rispetto della sua dignità di essere persona fino alla morte”.“Invece. - conclude - Ad essa bisogna rivolgere la lotta e le proteste, tutti uniti. Bisogna unire le forze di questo territorio, sindacati, amministrazioni e cittadini, e chiedere con forza alla Regione di difendere e tutelare il patrimonio pubblico che le Ipab rappresentano”.