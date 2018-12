Nogara-mare e Nuova Romea priorità infrastrutturali "per fare grande il nostro territorio"

ROVIGO -. Le spiega il: "Condividiamo le ragioni e sosteniamo la mobilitazione generale promossa da Confartigianato nazionale che vuole far. Insieme alle altre associazioni provinciali venete, a Confartigianato Imprese Veneto ed ai colleghi di tutta Italia ci riuniremo a Milano per dire sì allo sviluppo dell’Italia".Da tutto il Paese, i piccoli imprenditori raggiungeranno il capoluogo lombardo per mandare un messaggio chiaro e positivo:e a rimanere nel gruppo di testa delle imprese competitive europee.La manifestazione è organizzata da Confartigianato Nazionale perrappresentato per il 98% da artigiani, micro e piccoli imprenditori"., come esemplifica Marcello, sono le seguenti:, va portata avanti la realizzazione della Nogara-Mare, al fine di dotare il territorio di una arteria autostradale che lo attraversi anche in senso est-ovest, dall’interno verso la costa, e che al tempo stesso agisca da collegamento tra l’estremità sud della A31 Valdastico a Badia Polesine e il casello di Villamarzana sulla A13 Padova-Bologna;, l’adeguamento della SS 309 Romea da Venezia a Ravenna è necessario sia in un’ottica di reti lunghe, per creare un collegamento nord-sud che consenta di evitare il nodo di Padova, sia per la sicurezza degli automobilisti e degli abitanti delle comunità locali, con il fine di risolvere le criticità di attraversamenti e innesti a raso”."Negli spazi del MiCo, Milano Convention Center, - prosegue il presidente di Confartigianato Polesine -Sì a cominciare dagli investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali indispensabili per far muovere il Paese. Sì a efficaci collegamenti nazionali e internazionali, alle grandi opere strategiche per far viaggiare le persone e le merci. Sì a reti e connessioni per il trasferimento dei dati e della conoscenza. Sì anche ad una pubblica amministrazione che funzioni e sia attenta alle esigenze dei cittadini. Sì ad un mercato del lavoro che valorizzi il merito e le competenze incrociando le necessità competitive delle imprese. Sì ad una giustizia civile rapida ed efficiente. Sì all’Europa con l’euro moneta comune".