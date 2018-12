Pubblico di bambini e famiglie senza precedenti per Il teatro siamo noi

Un'altra domenica pomeriggio piacevole e all’insegna del divertimento e del coinvolgimento per bambini e ragazzini al teatro Ballarin grazie alla rassegna Il teatro siamo noi. I protagonisti del 2 diembre sono Emanuele Pasqualini e Agata Garbuio attori di "E’ di nuovo Bianco Natale", una produzione a sei mani delle compagnie Pantakin da Venezia, Tam teatro e Theama Teatro. Lo spettacolo chiude in bellezza la finestra autunnale della rassegna di teatroragazzi. Enorme soddisfazione da parte degli organizzatori: il comitato del Teatro Ballarin e l’associazione La tartaruga. 2.270 i biglietti staccati, gratuiti a prenotazione obbligatoria, nell’arco dei sei appuntamenti. Il progetto ha vinto il bando Culturalmente 2017 di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

LA SEQUENZA DEL SUCCESSO

Blackout, lo spettacolo proposto alle scuole, con Beatrice Pizzardo e Andrea Zanforlin, teatro tutto pieno (LEGGI ARTICOLO ), era il 28 settembre, l’anteprima della rassegna.

La bella e la bestia dello Stivalaccio teatro il 7 ottobre fa il tutto esaurito (LEGGI ARTICOLO).



LENDINARA (RO) - Quattro sold out e due quasi tutto esaurito in una rassegna di teatroragazzi che contava sei appuntamenti. Mai successo. Si è conclusa così la prima parte della rassegna "Il Teatro Siamo Noi" dedicata a bambini, ragazzi, scuole e famiglie. Domenica 2 dicembre si è tenuto “E' di nuovo Bianco Natale" realizzato dalla collaborazione delle compagnie Pantakin - Tam -Theama Teatro, ultimo appuntamento della finestra autunnale denominata "Il teatro Ballarin con le famiglie”.

Oltre 380 i biglietti staccati, e ancora una volta il teatro comunale si è riempito di giovanissimi, ragazzi e famiglie, pronti per essere immersi, sin dalle prime battute nello spirito del Natale.

Lo spettacolo è stato un viaggio tra i simboli del Natale, dall'abete ai regali, dai messaggini di auguri al presepe, passando per l'immancabile dilemma tra pandoro e panettone e per il tradizionale gioco della tombola; ne è così risultato un pomeriggio galvanizzante, caratterizzato dalla grande varietà dei registri linguistici utilizzati e delle performance e dall'interazione quasi costante con il pubblico presente che ha applaudito con piacere e interagito direttamente con gli attori. In particolare il gioco finale della tombola è stato veramente realizzato con il pubblico giovanissimo del Ballarin al quale è stata fornita una cartella per concorrere all'estrazione finale.

“Iniziative come queste fanno grande il teatro sul territorio” ha confermato l’assessore regionale Cristiano Corazzari nel salutare il pubblico del Ballarin e ringraziando gli organizzatori. “La nostra passione per il teatro è sempre più forte e sempre più under 16” ha commentato Francesca Zeggio, assessore in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Quello di domenica scorsa è stato il sesto appuntamento della rassegna "Il Teatro Siamo Noi" frutto della collaborazione tra il Comitato del Teatro Ballarin e l'associazione culturale "La Tartaruga" e il coordinamento generale di Irene Lissandrin, presidente del Comitato. Realizzato grazie al contributo e alla collaborazione del Comune di Lendinara, della Regione Veneto e il grande sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il progetto infatti è vincitore del bando Culturalmente 2017.

“L’intera rassegna autunnale ė stata un incredibile successo, oltre ogni rosea aspettativa - spiega Irene Lissandrin -. Sapevamo di avere ingaggiato delle ottime compagnie teatrali e di aver messo a punto un programma vario, curioso che nello stesso tempo affrontava argomenti diversi, di interesse anche educativo per bambini, ragazzini e genitori, abbiamo messo in campo tutti i nostri sapere e le nostre competenze, ma davvero su sei appuntamenti di teatroragazzi quattro sono stati sold out e agli altri due poco ci mancava, per un totale di 2.270 ticket. Ė oramai chiaro che la proposta di qualità e il coinvolgimento dei target di interesse sono indispensabili per decretare la buona riuscita di una iniziativa”.

“Per questo ringraziamo Fondazione Cassa di Risparmio, la Regione Veneto e il Comune di Lendinara che hanno creduto in noi e nella bontà de Il Teatro siamo noi” sottolinea Liviana Furegato, presidente dell’associazione La Tartaruga. Grande soddisfazione da parte di tutti i componenti del comitato del teatro: Luca Tavian, Andrea Bagno, Francesco Dallagà e Andrea Beretta.

La rassegna riprenderà in primavera con gli spettacoli che porteranno sul palcoscenico del Ballarin gli studenti-attori dei laboratori teatrali scolastici della provincia di Rovigo. La rassegna infatti non solo si rivolge ai ragazzi come pubblico, ma anche come protagonisti, attraverso una collaborazione importante e costruttiva con le scuole polesane; accanto all'attività teatrale sono programmati degli incontri formativi per docenti, il primo si è già tenuto nel mese di settembre, il prossimo sarà il 18 gennaio.