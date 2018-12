Eleganza e dramma per la grande opera di Mozart 

ROVIGO - La stagione lirica del Teatro Sociale di Rovigo prosegueL'opera andrà in scena in replica domenica 16 dicembre alle 16 e in anteprima Teatroragazzi mercoledì 12 dicembre alle 16.La presentazione dell'opera a cura di Luigi Costato, si terrà giovedì 13 dicembre alle 17 nel Ridotto del Teatro Sociale. “Dopo la splendida collaborazione della scorsa stagione – ha affermato l'assessore alla Cultura Alessandra Sguotti, in occasione della conferenza stampa tenutasi oggi a palazzo Nodari - siamo felici di avere di nuovo con noi il maestro Massimo Pizzi Gasparon Contarini cheRingrazio tutti i nostri sostenitori e il pubblico che ci sta seguendo con grandissimo affetto e ci appoggia con grande entusiasmo in questo grande Bicentenario”.“Le nozze di Figaro”, è un'opera, come ha spiegato il direttore artistico del Teatro Sociale, Claudio Sartorato,“E' per me un grande piacere – ha detto il maestro Pizzi Gasparon Contarini - tornare in questo teatro dove ho instaurato un bellissimo rapporto di lavoro e di amicizia. E' bello ritrovare l'essenza del teatro ed è quello che ho cercato di fare anche con quest'opera, lavorando sull'azione drammatica per guidare lo spettatore a seguire quello che deve essere visto. Ho immaginato una situazione dove i personaggi vivono quasi di luce propria. Una situazione pressochè claustrofobica, dove tutto si svolge nell'arco di un giorno. Stiamo facendo un lavoro intenso con un cast preparato e conoscitore di Mozart”.Soddisfazione anche da, vice presidente della Fondazione Rovigo Cultura che coproduce l'opera, da Giuseppe Toffoli per la Fondazione Cariparo.