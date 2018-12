Tre mesi in più per il Piano casa

VENEZIA - “La necessità di una proroga di tre mesi al Piano Casa, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre prossimo, è dovuta all’esigenza di approfondire alcuni dei temi, tra i quali la riqualificazione del patrimonio immobiliare, la valorizzazione del paesaggio e la rinaturalizzazione del territorio Veneto, che andranno a qualificare la nuova legge la quale sostituirà, in maniera permanente, il Piano Casa”.Lo sottolinea l’assessore al Territorio, Cristiano Corazzari, in relazione all’approvazione, avvenuta mercoledì 5 dicembre in consiglio regionale, di un emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale che proroga fino al 31 marzo 2019 il vigente Piano Casa.Il testo del Progetto di legge è attualmente all’esame della seconda commissione consiliare. “Ulteriore impulso – dice Corazzari - verrà dato all’efficientamento energetico degli edifici ed alla sicurezza di quelli esistenti in aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica. Oltre alla messa a regime del Piano casa, la nuova disciplina mira ad una ‘pulizia’ del territorio attraverso la demolizione delle opere incongrue individuate dai Comuni e l’introduzione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, in un’ottica complessiva di riordino urbano e di miglioramento della qualità della vita”.