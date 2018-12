Tutto polesano il primato italiano dei chilometri annui in macchina 

ROVIGO - L’auto risulta sempre molto utilizzata dai veneti e Rovigo in pole position. Questo è il risultato emerso dai dati dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017.In Veneto aumenta la permanenza quotidiana al volante di 5 minuti al giorno: i veneti trascorrono in media 1 ora e 22 minuti al giorno in automobile, a una velocità media di 33,6 km/h, dato sensibilmente superiore rispetto alla media nazionale di 29,5 km/h.Secondo i dati di UnipolSai Assicurazioni, prima compagnia in Italia nel Ramo Danni, in particolare nell’RcAuto, in Veneto vengono percorsi, in media, 46 km al giorno contro una media nazionale di 43 km. Nel dettaglio,seguita da Venezia e Padova, con una media di 46 km giornalieri.Tra gli altri primati è la(16.815 km) e la città con la, superiore di ben 11 km/h rispetto alla media nazionale (29,5 km/h).Così come nel resto d’Italia, èdei km complessivi percorsi durante la notte.