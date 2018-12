Il Comune guidato da Aldo d’Achille vince il primo premio “100 mete d’Italia” 

SAN BELLINO (RO) -Il Comune guidato dal sindaco Aldo D’Achille è statoIl premio è stato consegnato al sindaco D’Achille dal dottor Mariano Grillo, direttore generale presso il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.Il premio “100 mete d’Italia” prevedeva: valorizzazione e tutela del prodotto agroalimentare tradizionale; valorizzazione della cultura e tradizioni popolari; valorizzazione del patrimonio storico artistico; valorizzazione dei luoghi per incentivare l’economia turistica; semplificazione, trasparenza e autonomia nella gestione della pubblica amministrazione; incentivi alle attività sportive, teatrali e organizzazione manifestazioni musicali e canore; politiche urbane nell’ottica delle smart cities e dell’innovazione tecnologica; rigenerazione dei centri storici e delle periferie; politiche sociali rivolte a famiglie, giovani, anziani e situazioni di disagio e l’ambito di valorizzazione e tutela ambientale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini per cui il comune di San Bellino è risultato vincitore nazionale, applaudito dai 100 sindaci presenti alla premiazione.Il sindaco afferma la piena soddisfazione per questo riconoscimento: “Insieme al consigliere con delega all’ambiente, Alessandro Zangrossi, in questi annicome la; attuazione delattraverso la donazione e piantumazione di 1200 alberi nelle aree private dei cittadini residenti nel territorio comunale per favorire così una forestazione urbana; realizzazione di unacoltivata a livello sperimentale con la piantumazione di 400 querce micorizzate su suolo pubblico; aumento del decoro urbano con lacreando un viale d’accesso alberato al centro di San Bellino; inserimento già nella prima variante al piano degli interventi dell’obbligo, per chi intende costruire una nuova abitazione, di; inoltre si sta celermente provvedendo alla realizzazione di unurbano di oltre 8000 mq”.Il, ha consegnato il premio 100 mete d’Italia ai 10 Comuni che si sono particolarmente contraddistinti, tra i cento selezionati dopo un anno di lavoro, e San Bellino era tra questi. L’auspicio del sindaco è che la provincia Rovigo, ma soprattutto la Regione Veneto, “possano far proprio il progetto Ridiamo il sorriso alla pianura Padana, che più ci ha caratterizzato a livello nazionale, per realizzarlo su ampia scala, vista l’emergenza ambientale che ci coinvolge tutti”.