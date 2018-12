Marco Marcello: “soppressione del Sistri dal 1° gennaio 2019? Un sogno che si avvera”

ROVIGO - “. Se il Sistri dovesse essere davvero soppresso, sarebbe una grande vittoria per tutte le imprese”. E’ il commento del Presidente di Confartigianato Polesine, c’è la proposta di una completa abrogazione definitiva del Sistri dal 1 gennaio 2019.- spiega Marcello -. E per fortuna che, grazie alle nostre battaglie e ad un lavoro incessante nei confronti del Ministero, abbiamo di volta in volta ottenuto delle semplificazioni e moratorie che, solo alle imprese artigiane venete, hanno fatto risparmiare in otto anni 300 milioni di euro. In particolare, lo(circa 4.500 in Veneto) alle quali è stato anche sospeso il contributo del 2012 e 2013 hanno portato 16.700 imprese artigiane del Veneto a risparmiare 33.785.000 euro a cui vanno aggiunti 271milioni e 440mila euro di mancate potenziali sanzioni”.La bozza del provvedimento “Decreto semplificazione" all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri, contiene all'art. 23, in caso di conferma, la definitiva soppressione a partire dal 1° gennaio 2019 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri. Di conseguenza da tale data non saranno pertanto dovuti i contributi previsti dalla legge.; già il prossimo 20 dicembre il presidente regionale del Veneto Agostino Bonomo sarà al tavolo dell'Albo gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente per presentare le nostre proposte per l'implementazione del nuovo sistema. Fino alla definizione ed alla piena operatività di questo nuovo sistema, i soggetti obbligati continueranno ad effettuare gli adempimenti cartacei, compilando registri di carico e scarico e formulari di identificazione”.