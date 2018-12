[VIDEO] Il Natale arriva sui pattini e fa furore

LENDINARA (RO) -. Le prime avvisaglie si sono avute i primi di dicembre, ma il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, ha visto un pullulare di iniziative e di attività che già hanno richiamato un’affluenza di persone incredibile.Il momento clou è stata l’, che, nella giornata di gratuità, ha fatto il tutto esaurito per tutte le sette ore di apertura, le 100 paia di pattini a disposizione erano sempre impegnati. A collaborare attivamente in questo caso è L’Asd roller club di Lendinara che ha impiegato i suoi atleti per dare un valido supporto ai provetti pattinatori.zucchero filato, cioccolata calda hanno accompagnato l’esposizione degli operatori commerciali del luogo, con un banchetto tutto a sé dell’Avis in attività nell’organizzare la raccolta fondi, con un programma integrato di iniziative, per il Veneto messo in ginocchio dal maltempo, l’obiettivo è sostenere Rocca Pietore il comune più colpito del bellunese. Sempre in piazza San Marco per la gioia dei più piccoli e degli appassionati si sono radunati i proprietari dei Bovari del bernese dei dintorni, cani docili e amabili, oltre ché coraggiosi e dediti ai gesti di salvataggio.la devozione alla Madonna è stata siglata con la deposizione di una corona di fiori davanti alla statua posta sul fronte del municipio, cerimonia avvenuta attraversoe l’indispensabile aiuto della Protezione civile che, munita di mezzo con cesto elevatore, ha issato i fiori in braccio alla statua., presidente del comitato della stessa, a cura di Alda Marchetto, Liviana Furegato e Corina Trivellato. Poi è statoregalato dal team del Blackout, accompagnato con delizia dalle musiche natalizie proposte daE’ il sindaco Luigi Viaro a sintetizzare le linee di questa festa corale: “Grazie a questa grande squadra che è Lendinara”.La, affiancato da Luigina Bertelli, Corina Trivellato e Maria Carla Violati, un team che non lascia nulla al caso, supportato in tutto e per tutto dall’amministrazione comunale di Viaro che può contare su una squadra di assessori, Francesca Zeggio, Sandra, Ferrari, Federico Amal, Davide Bernardinello, sempr, a disposizione per dare una mano., e l’inaugurazione delcon le esposizioni delle creazioni fatte a mano. Alla sera al Ballarin il piccolo coro di San Francesco ha tenuto il concerto natalizio a favore dei frati Cappuccini di Lendinara e delle loro missioni in Angola dal titolo: