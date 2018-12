In 600 di corsa al Battaglini

Molto suggestivi, considerata la cornice prestigiosa, i percorsi pianificati dall’organizzazione. Otto le categorie in gara. Quattro per le scuole medie: Ragazzi/e (prima media) e Cadetti/e (seconda e terza media). Altre quattro per le superiori: Allievi/e (prima, seconda e terza superiore) e Junior maschile e femminile (quarta e quinta superiore).

ROVIGO - Per una intera mattinata allo stadio “Battaglini” di Rovigo la palla ovale è stata messa da parte per lasciare spazio alla corsa campestre. Il “tempio del rugby” lo scorso 15 novembre ha ospitato la fase provinciale dei Campionati studenteschi, organizzata dall’Ufficio Scolastico di Rovigo in collaborazione con il Coni Point di Rovigo e la Fidal Rovigo.

Una grande giornata di sport che ha dato il via al ricchissimo calendario di una manifestazione, i Campionati

studenteschi, da qualche anno tornata finalmente ad arricchire il mondo scolastico polesano; nelle prossime

settimane tante altre fasi provinciali dedicate a tutti gli sport.

Grandissima la partecipazione degli istituti di tutta la provincia. Alla campestre si sono iscritti gli studenti di 20 scuole medie e 15 istituti superiori, per un totale di circa 600 atleti che si sono cimentati sulle distanze dei 1000 metri e dei 2500 metri, a seconda delle categorie.

Dopo un’emozionante serie di gare, queste le classifiche per istituto (tre atleti per ognuno):

CLASSIFICA A SQUADRE RAGAZZE

1 - I.C. Rovigo 1 (Nezzo /Arcidiacono /Maniezzi)

2 - S.M. “Ghirardini” Badia Polesine (Fadika/Furin /Dayyan)

3- I.C. Lendinara (Peretto /Baratella /Mpiana Mbombo K)

CLASSIFICA A SQUADRE RAGAZZI

1 - I.C. Rovigo 1 ( Giandoso /Polichetti /Milan)

2 - S.M. "Giovanni XIII" Villadose (Liatim /Neodo /Vettorello)

3 - I.C. Occhiobello (Belletato /Ricci /Guidetti)

CLASSIFICA A SQUADRE CADETTE

1 - I.C. Lendinara (Bragioto /Lamaamli /Orosi)

2 - S.M. “Ghirardini” Badia Polesine (Baccaglini /Marangoni /Sinigaglia)

3 - S.M. conservatorio Adria (Cordella /Pavanello /Fabbri )

CLASSIFICA A SQUADRE CADETTI

1 - S.M. “Ghirardini” Badia Polesine (Baratella /Braggion /Chen Haoxiang)

2 - I.C. Rovigo 2 (Bertazzo /Zago /Parini)

3 - I.C. Stienta (Verza /Monesi /Laaroussi)

CLASSIFICA A SQUADRE ALLIEVE

1 - liceo scientifico "Paleocapa" Rovigo (Gidoni /Berton /Polichetti)

2 - IIS “De Amicis” Rovigo (Aggio /Cappello /Poltronieri)

3 – liceo scientifico "Balzan" Badia Polesine (Furin /Bertolaso /Valentini)

CLASSIFICA A SQUADRE ALLIEVI

1 - liceo scientifico "Paleocapa" Rovigo (Neagu /Marchesi /Martinoia)

2- ITIS "Viola" Rovigo (Bonavigo /Targa /Rizzi)

3 - ITC Porto Viro (Marangon /Tessarin /Mazzucco)

CLASSIFICA A SQUADRE JUNIOR FEMMINILE

1 - liceo "Celio-Roccati” Rovigo (Boldrini /Dalla Pria /Fraccascia)

2 – liceo scientifico "Balzan" Badia Polesine (Fasolin /Alinone /Jerep)

3 – liceo scientifico "Galilei" Adria ( Meazzo /Schibuola /Gulmini)

CLASSIFICA A SQUADRE JUNIOR MASCHILE

1 - ITCG "Maddalena" Adria (Massarenti /Suman /Nonnato)

2 - liceo scientifico "Balzan" Badia Polesine (Pellizza /El Bedrai /Rossi )

3 - liceo "Celio-Roccati” Rovigo (Ratto /Giovannini /Azzini)